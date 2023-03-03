蘋果聘用前AT&T與Comcast廣告主管 Apple TV+未來可能有「低價廣告版」？

The Information網站取得消息指稱，蘋果近期聘僱過去曾在AT&T與Comcast擔任廣告銷售業務主管，後續更在跨電視頻道廣告服務公司Simulmedia任職的Lauren Fry，將可能在其Apple TV+串流影音服務導入廣告系統。

而聘用Lauren Fry，或許代表蘋果接下來將在Apple TV+進一步強化廣告業務，藉此增加更多營收可能，其中可能比照其他業者推出以廣告支撐播放成本的訂閱方案，藉此吸引更多人使用Apple TV+，另一方面也可能增加Apple TV+服務內的廣告能見度。

在近期發展中，蘋果已經開始增加App Store的廣告版面，另外在與美國職棒大聯盟合作中，則是在賽事播放過程展示廣告，而與美國職業足球大聯盟合作裡也會透過廣告內容支撐播放成本。

不過，目前暫時還無法確認蘋果會如何調整其廣告業務，是否會提供完全以廣告支撐播放的Apple TV+服務，或是像Disney+藉由伴隨廣告內容的訂閱方案，藉此與原本付費訂閱方案作市場區隔，藉此吸引不同訂閱需求族群使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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