快訊

北榮爆防疫獎金分配不公 院長陳威明895字公開信曝光

機密訪問烏克蘭：突顯「勇敢拜登」與「懦弱普亭」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因SpaceX一夕砸40枚衛星引發磁暴？日研究揭Starlink「省燃料」作法也是問題

聯合新聞網／ INSIDE
圖為SpaceX於2月2日發射由獵鷹9號（Falcon 9）運載的Starlink衛星。路透
圖為SpaceX於2月2日發射由獵鷹9號（Falcon 9）運載的Starlink衛星。路透

低軌道衛星普遍都是一口氣升空到目標高度。然而，Starlink為了節省燃料等更高效的運用目的，嘗試了先將衛星發射到210km的高度、之後再讓衛星自行上升到目標高度。這很可能是本次讓衛星失能的影響因素之一。

去年（2022年）2月，SpaceX發射的一批Starlink共49枚衛星，受到太陽表面爆發的閃焰（solar flare）所引發的磁暴（geomagnetic storm，地球磁層擾動）影響，共有40枚衛星失能、只能墜回大氣層燒毀。事件讓全球關注這一輪太陽活躍年是否風險更高、以及太空天氣預報是否充分，但磁暴是事件唯一的真因嗎？

日本學術機構「國立極地研究所」團隊研究指出，當時發生的磁暴規模，是平均每個月都會發生一次、極普遍常見的磁暴。原因可能出於Starlink一度停留在約200公里處的高空，而該高度在磁暴發生時的空氣阻力高於預期50%，最後致使衛星失能。該模擬數據與SpaceX所發表的空氣阻力吻合。

根據SpaceX當初（2022年2月8日）發表的說明，49顆Starlink衛星由獵鷹9號（Falcon 9）發射至210公里的預定軌道，這些衛星具備有可控飛行（controlled flight）的能力，並準備自該處上升至部署位置。

可以藉太空天氣預報避險嗎？「無預警的第二次磁爆」

事實上，引起該磁暴的太陽風暴發生在1月29日。包含主導本次研究的「極地研」片岡龍峰副教授，也在第一時間預報數日後將發生磁暴。

到了（世界時）2月3日，磁暴如預期般的發生了。

SpaceX選在這一波磁暴結束後的時間點，發射49枚衛星升空。這是因為，當太陽閃焰發生、從太陽噴射出的電漿體與物質（CME，Coronal mass ejection，コロナ質量放出。下圖黃色與橙色區塊）在地球引發一波磁暴後，再度發生第二波磁暴的案例極其罕見；此外，過去對200公里高度的大氣所知較少，對磁暴發生時理解僅限於極地附近會發生約25%左右大氣密度的改變。

然而，衛星卻遭遇罕見的第二波磁暴而失能了。為什麼？

圖／取自日本學術機構「國立極地研究所」
圖／取自日本學術機構「國立極地研究所」

分析複數組探測機、以及衛星的太陽與太陽風觀測資料後，團隊發現並非CME到達地球、引發第一波磁暴後再引發第二波，而是在極短的時間內，太陽依序噴發了兩次CME（上圖黃色為第一次、橙色為第二次），兩波CME之間相隔極短的時間，並且先後引發了兩波磁暴。

低成本Starlink衛星的啟示：弱磁暴也可能因高度不足受損

即使如此，根據日經新聞報導，兩波磁暴都不是直接撲向地球，只是輕擦而過而已。磁暴會增加大氣的密度、以及人造衛星所從大氣受到的空氣阻力。據說明，SpaceX在衛星脫離火箭、到達預設的210km高空時，增加了約50%的阻力，因此為了減緩阻力、而讓衛星移至安全模式。該研究使用日本的學術單位「情報通訊研究機構」的模型、進行模擬後，計算出即使是弱磁暴，也會在全球的尺度造成大氣密度增加50%的結果。

（上圖為經過模式模擬計算、2月4日的200km高度的大氣質量密度。與磁暴發生前的變化以%表示）

日經指出，目前類似Starlink這類型離地數百公尺的「低軌道衛星」，普遍做法都是一口氣升空到目標高度。然而，Starlink為了節省燃料等更高效的運用目的，嘗試了先將衛星發射到210km的高度、之後再讓衛星自行上升到目標高度。空氣阻力在高度越低的空中就會越大，因此像這種運作方式，也很可能是本次讓衛星失能的影響因素之一。

本次研究也顯示，更高頻率的發射、以及尋求更低成本時，在偶然發生磁暴時就可能出狀況。因此在採取對策時，不只是大規模的太陽活動、較弱的太陽閃焰也必須列為觀測與防備的對象。

《本文作者湯皓茹，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Starlink SpaceX 衛星通訊 太陽系

延伸閱讀

早鳥搶先預購三星Galaxy S23等到哪天才到貨？鄉民集體爆卦「集中在這2天」

菜鳥果粉第一次買見iPhone螢幕翹起 工程師1動作害他差點噴4千

他戴蘋果手錶「手腕凹陷」、小米手環也有這狀況 醫曝1情形恐皮膚病變

中國大陸iPhone 14 Pro全系列大跳水直降3千 「早鳥果粉」氣炸開轟

相關新聞

中國大陸iPhone 14 Pro全系列大跳水直降3千 「早鳥果粉」氣炸開轟

中國大陸iPhone 14 Pro全系列日前大規模下殺700人民幣（約台幣3,100元），即便中國蘋果官網及直營店仍維持原價，據陸媒《IT時報》記者實際走訪確認幾乎全數經銷商皆已採取降價措施，且降價幅

因SpaceX一夕砸40枚衛星引發磁暴？日研究揭Starlink「省燃料」作法也是問題

低軌道衛星普遍都是一口氣升空到目標高度。然而，Starlink為了節省燃料等更高效的運用目的，嘗試了先將衛星發射到210km的高度、之後再讓衛星自行上升到目標高度。這很可能是本次讓衛星失能的影響因素之

PCI-SIG在台說明PCIe 7.0規格擬定方向 更新PCIe 5.0、6.0新佈線規格

去年初公布資料傳輸率更快的PCIe 6.0正式規範，並且在6月下旬宣布著手討論下一代PCIe 7.0設計方向後，PCI-SIG在此次於台灣舉辦開發人員大會上，由PCI-SIG副總裁暨開發人員大會主席Richard Solomon說明PCIe 7.0規格擬定方向，同時也說明既有PCIe 5.0與6.0的新佈線規格，藉此對應更高傳輸頻寬與設計彈性。

SpaceX星鏈「全球漫遊」訂閱服務上線 月租費6千、前置還得噴1萬8

SpaceX預計針對經常在全球各地旅行、工作的使用需求，推出每月收費達200美元 (約新台幣6千元)的Starlink全球漫遊服務 (Global Roaming)，讓使用者能在全球各地可以接收衛星訊號地點上網。

AI評鑑電話客服員工績效？有人讚有人嫌

新一代的人工智慧(AI)正應用於各種工作場所，引發人類與機器之間的權力鬥爭，而電話客服中心即是其中一大試驗場。

避免產生混淆等出包情形 微軟開始限制使用者與Bing搜尋對話次數

日前針對新版Bing搜尋服務出包情況做出解釋，微軟點出過長的對話內容可能會讓新版Bing搜尋服務產生混淆，導致出現重複內容，或是出現無法提供正面幫助的回應結果。因此在稍早更新裡，微軟將從即日起限制與Bing搜尋聊天機器人的對話問答次數，每次對話僅能進行5次問答，而每天最多僅能進行50次對話。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦