SpaceX星鏈「全球漫遊」訂閱服務上線 月租費6千、前置還得噴1萬8

SpaceX預計針對經常在全球各地旅行、工作的使用需求，推出每月收費達200美元 (約新台幣6千元)的Starlink全球漫遊服務 (Global Roaming)，讓使用者能在全球各地可以接收衛星訊號地點上網。

不過，此項服務目前僅針對特定用戶提供邀請信件，同時也透露部分地區仍需獲得當地政府機關批准才能使用。

另一方面，使用者仍需預先準備Starlink衛星服務終端天線設備，其中包含599美元（約台幣1萬8千元）買斷費用，部分地區還要負擔不同金額的進口稅金。此外，雖然標榜為全球漫遊服務，但除了傳輸速率可能會因為使用地點、環境等因素受到影響，甚至還有可能出現無法正常連接情形。

而為了讓使用者能更進一步確認此項服務是否合乎個人需求，SpaceX將針對此項服務提供30天內可隨時取消，並且要求退款選項。

目前暫時還無法確認會有哪些類型客戶選用此項服務，預期是經常在全球各地走訪的企業用戶，或是特定政府機構人員。

相比目前已經提供的Starlink衛星連網服務，除了以110美元（約台幣3342元）基本月費計價，使用者另外支付25美元（約台幣760元）即可將Starlink衛星連網服務用於行動上網，但仍有使用地區範圍限制。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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