影／微軟宣布「新版Bing、Edge合體ChatGPT」 AI自動安排旅程、生成社群貼文

但跟公開版ChatGPT只能回答2021年前的事不同，新版Bing可以直接搜尋最新的資訊跟新聞事件！

微軟投資OpenAI的效用開始發酵了！今天他們宣布將會把ChatGPT高度融合在新版的搜尋引擎Bing與瀏覽器Edge，讓Bing、Edge直接享有智慧語意Q&A的功能。

微軟執行長薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）來勢洶洶，稱「現在開始是搜尋引擎的新時代，搜尋引擎幾十年來沒有改變，但有了人工智慧，就能比傳統方式更流暢、更快速；新賽局今天開跑，我們會快速行往前，在搜尋領域再度創新。」雖然沒直接明說，但很顯然就是要跟搜尋引擎龍頭Google開始正面對決。

新版Bing的ChatGPT將由不同形式呈現，其中一種模式是傳統搜尋結果與AI註釋並排顯示，而另一種模式是讓使用者直接跟Bing聊天機器人對話提問。在Demo中Bing被問到「擬定一個為期5天墨西哥城旅遊行程」，Bing的AI就能直接幫你擬出一個大略的行程以及指向引導到更多訊息來源的超連結。

但跟ChatGPT只能回答2021年前的事不同，新版Bing就能直接搜尋最近的新聞事件了。

微軟表示這些功能背後技術就是基於升級版的GPT 3.5，而且微軟還將它再度進行強化，稱之為Prometheus（普羅米修斯）模型，嚴格說起來是一層安全和控制層，可以當作資訊的過濾器篩選明顯不合適、不正確的結果；但它也使用位置、上下文和最新訊息等相關數據還改進核心模型。

在Edge瀏覽器部分，微軟還新增了兩項新的AI擴充功能：「chat」and「compose」嵌入在Edge的側邊欄中。chat可以讓使用者直接幫正在看的的網頁、檔案抓出重點！compose則可以當作書寫助理，幫你直接生出e-mail或社群貼文的草稿。

微軟解釋Bing、Edge能有這麼強大的功能是因為他們正在努力將Azure打造成為全球性的AI超級電腦，其中OpenAI的技術已經成為Azure的基底，不斷將Bing進行優化。不過目前新版Bing只開放候補名單登記排隊使用，未來幾週內將會把預覽版權限擴大到數百萬。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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