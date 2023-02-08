AI大亂鬥！Siri不想輸…將迎戰ChatGPT、Bard 蘋果內部峰會針對人工智慧

為了已經到來的AI人工智慧時代，美國Apple公司將於下週在史蒂夫-賈伯斯劇院為員工舉行年度人工智慧峰會，這是自前疫情時代以來在該公司蘋果園總部舉行的第一次完全現場的活動。

面對面的蘋果AI鋒會

人工智慧峰會類似於蘋果的年度WWDC全球開發者大會，只是它只面向蘋果員工。今年的主題預計將集中在ChatGPT和OpenAI。雖然該活動將親自舉行，但仍將為無法出席的員工提供串流媒體。

上一次完全直播、完全親臨現場的產品活動是為iPhone 11舉辦的，該活動於2019年9月10日星期二舉行。人工智慧峰會是否預示著未來的產品活動將最終以傳統形式回歸，這是現在許多人嘴裡的問題。

蘋果公司邀請了數量有限的開發者參加在蘋果公園舉行的WWDC 2022，但活動本身是預先錄製的，沒有親臨現場的演講者來展示蘋果的最新創作。媒體成員也被邀請參加今年9月的iPhone 14揭幕式，但那次主題演講也是預先錄製的。

蘋果迎戰ChatGPT和Bard

最新的蘋果人工智慧峰會，正值科技行業圍繞微軟支援的ChatGPT人工智慧聊天機器人，和Google最近宣布發布自己的由LaMDA驅動的人工智慧聊天機器人，名為Bard。

Google正在將Bard背後的技術加入到Google搜尋引擎中，以使複雜的查詢結果被提煉成可消化的答案，而微軟預計也會遵循類似的路徑，將ChatGPT整合到Bing搜尋中。 蘋果將舉辦內部人工智慧峰會，今年的主題預計將集中在ChatGPT和OpenAI。 路透社

《原文刊登於合作媒體iPhone News愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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