馬斯克表示將向開發者提供免費僅可寫入的API資源　條件是必須在Twitter提供「優質」內容

日前全面禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後，並且宣布從2月9日開發者必須以付費形式使用其API資源。不過，馬斯克（Elon Musk）稍早表示，若開發者能創造「優良」內容的話，可以免費取用僅能寫入資料的API資源，藉此將更多內容帶到Twitter服務。

而宣布針對創造「優良」內容的開發者提供免費取用API (但僅能用於寫入資料，無法獲取Twitter內容)，主因在於許多在Twitter透過聊天機器人創造內容的開發者表示，若未來所有帳號都要維持正常維護運作的話，以每月100美元計價將會累積成不小開銷。

考量越來越多Twitter帳號聊天機器人應用開發者反應，因此Elon Musk表示將免費提供可寫入的API資源，讓利用聊天機器人在Twitter上發表各類內容的開發者方便使用。

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

不過，Elon Musk依然未說明是否繼續允許學術研究使用需求免費取用API資源，目前有不少學生、學術研究利用原本API資源統計、分析在Twitter上的言論內容，藉此了解使用者在Twitter上的言論互動表現，若Twitter未來禁止此類使用模式，勢必也會造成不少影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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