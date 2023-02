馬斯克表示將向開發者提供免費僅可寫入的API資源　條件是必須在Twitter提供「優質」內容

日前全面禁止第三方應用服務直接存取Twitter API之後,並且宣布從2月9日開發者必須以付費形式使用其API資源。不過,馬斯克(Elon Musk)稍早表示,若開發者能創造「優良」內容的話,可以免費取用僅能寫入資料的API資源,藉此將更多內容帶到Twitter服務。

而宣布針對創造「優良」內容的開發者提供免費取用API (但僅能用於寫入資料,無法獲取Twitter內容),主因在於許多在Twitter透過聊天機器人創造內容的開發者表示,若未來所有帳號都要維持正常維護運作的話,以每月100美元計價將會累積成不小開銷。

考量越來越多Twitter帳號聊天機器人應用開發者反應,因此Elon Musk表示將免費提供可寫入的API資源,讓利用聊天機器人在Twitter上發表各類內容的開發者方便使用。

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free