快訊

NBA／重磅交易！厄文轉戰獨行俠 聯手唐西奇組夢幻後場

郭台銘積極拚曝光 侯友宜減公開行程 2人都傳找上關鍵人物

這兩大事件 今年將讓銀行信用卡寶座排名大搬風

ChatGPT太吸睛改變人類生活？OpenAI執行長認為它不會改變過往「這需求」

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然ChatGPT在短時間內吸引許多人使用，同時也改變過往對於人工智慧的想像，甚至引發前Gmail員工擔憂Google未來以搜尋為主的廣告營收模式可能面臨改變。但在OpenAI執行長Sam Altman的看法裡，則認為ChatGPT不會改變過往使用搜尋服務的需求。

Sam Altman在訪談中表示，即便未來確實有人工智慧系統能取代現有搜尋服務功能，但至少現階段的ChatGPT仍不會改變既有搜尋服務使用生態。

原因顯然在於使用模式與需求仍有其差異，許多人使用Google Search等搜尋服務無非是為了尋求資訊，其中包含近期發生新聞、預計前往地點，或是查找特定內容等資訊，而ChatGPT等人工智慧統則主要聚焦在尋求解答，雖然操作模式有諸多相似之處，但兩者依然有其差異。

在Sam Altman的說法中，ChatGPT主要還是協助使用者節省更多時間，例如透過人工智慧方式快速整理長篇內容中的摘要重點，或適用於檢查複雜程式編碼內容是否有錯誤，或是可以進一步精簡部分。

而在先前Google等業者說明裡，雖然也曾表明在搜尋技術導入人工智慧技術，但不免在結合廣告業務情況下，不少內容可能還是會因為付費等因素影響搜尋結果排序，同時這也是許多提供搜尋服務業者主要營收來源。不過，一旦像是ChatGPT此類人工智慧技術更加普及，不少人也開始擔心像是與Google Search連動的廣告生態是否也將面臨改變。

但假如日後的人工智慧系統也開始與廣告生態結合的話，恐怕這樣的論述也將面臨改變，例如Google過去也曾在Google Assistant數位助理服務嘗試加入廣告內容，但目前並未成為正式服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告 解答

延伸閱讀

美國通用原子公司 在印度啓動人工智慧、無人機和半導體領域的重大項目

數據統計顯示 ChatGPT1月份已吸引破1億人使用

Google將於8日公布新版搜尋、地圖服務 預期借助人工智慧技術

創立Gmail服務的前Google員工認為人工智慧可能很快就會「摧毀」Google

相關新聞

ChatGPT太吸睛改變人類生活？OpenAI執行長認為它不會改變過往「這需求」

雖然ChatGPT在短時間內吸引許多人使用，同時也改變過往對於人工智慧的想像，甚至引發前Gmail員工擔憂Google未來以搜尋為主的廣告營收模式可能面臨改變。但在OpenAI執行長Sam Altman的看法裡，則認為ChatGPT不會改變過往使用搜尋服務的需求。

一周數位爆報／蘋果iPhone全球稱霸全是因為它？三星叫出「吉娃娃」非難事、Galaxy S23藏很多秘密？Netflix三招防寄生帳號惹怒網友

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

蘋果裝置突破全球20億台 主因是大量安卓用戶跳槽改拿iPhone

美國Apple公司執行長Tim Cook在本週的2023第一季財務報告宣布，有效裝置安裝基數「全球超過20億台活躍蘋果裝置」...

報導指亞馬遜計畫投資拍攝電視影集 與Netflix等業者抗衡

The Hollywood Reporter網站取得消息指出，亞馬遜計畫投資拍攝以《古墓奇兵》為基礎的電視影集，藉此增加Prime Video服務使用黏著。

數據統計顯示 ChatGPT1月份已吸引破1億人使用

針對近期快速走紅的ChatGPT，瑞銀集團 (UBS)在最新統計數據中表示，其在今年1月就累積超過1億名活躍用戶，每天大約吸引1300萬人使用。

Google將於8日公布新版搜尋、地圖服務 預期借助人工智慧技術

Google確定將在法國當地時間2月8日下午2點30分 (台灣時間為當天晚間9點30分)舉辦一場以搜尋、地圖，以及之後應用為主題的發表活動，其中描述將重新構思人們對於搜尋、探索資訊的互動模式，並且標榜將以更自然、直覺方式找到個人所需內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。