ChatGPT太吸睛改變人類生活？OpenAI執行長認為它不會改變過往「這需求」
雖然ChatGPT在短時間內吸引許多人使用，同時也改變過往對於人工智慧的想像，甚至引發前Gmail員工擔憂Google未來以搜尋為主的廣告營收模式可能面臨改變。但在OpenAI執行長Sam Altman的看法裡，則認為ChatGPT不會改變過往使用搜尋服務的需求。
Sam Altman在訪談中表示，即便未來確實有人工智慧系統能取代現有搜尋服務功能，但至少現階段的ChatGPT仍不會改變既有搜尋服務使用生態。
原因顯然在於使用模式與需求仍有其差異，許多人使用Google Search等搜尋服務無非是為了尋求資訊，其中包含近期發生新聞、預計前往地點，或是查找特定內容等資訊，而ChatGPT等人工智慧統則主要聚焦在尋求解答，雖然操作模式有諸多相似之處，但兩者依然有其差異。
在Sam Altman的說法中，ChatGPT主要還是協助使用者節省更多時間，例如透過人工智慧方式快速整理長篇內容中的摘要重點，或適用於檢查複雜程式編碼內容是否有錯誤，或是可以進一步精簡部分。
而在先前Google等業者說明裡，雖然也曾表明在搜尋技術導入人工智慧技術，但不免在結合廣告業務情況下，不少內容可能還是會因為付費等因素影響搜尋結果排序，同時這也是許多提供搜尋服務業者主要營收來源。不過，一旦像是ChatGPT此類人工智慧技術更加普及，不少人也開始擔心像是與Google Search連動的廣告生態是否也將面臨改變。
但假如日後的人工智慧系統也開始與廣告生態結合的話，恐怕這樣的論述也將面臨改變，例如Google過去也曾在Google Assistant數位助理服務嘗試加入廣告內容，但目前並未成為正式服務項目。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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