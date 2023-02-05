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福特睽違20年重返F1賽事 估2026年提供動力元件與紅牛合作

聯合新聞網／ 楊又肇

福特宣布，將在睽違20年之後再次加入F1賽事，預計攜手紅牛 (Red Bull)打造下一代混合動力引擎，藉此作為紅牛車隊 (Red Bull Racing)與艾法托利車隊 (Scuderia AlphaTauri)車輛使用動力元件。

過去福特曾在1960年代以贊助倫敦引擎製造業者Cosworth形式進軍F1賽事，雖然一度在1980年代因渦輪動力引擎興起而退出，但在渦輪動力引擎後續被禁止用於F1賽事後回歸，直到2000年更直接收購Stewart車隊參賽，只是當時主要是以仍屬於福特的Jaguar品牌參賽，後來則是在2004年將車隊以1.1億美元轉賣給紅牛，成為如今的紅牛車隊。

而此次再次與紅牛合作打造混合動力引擎，預計從2026年開始，至少到2030年間作為紅牛車隊與艾法托利車隊車輛使用動力元件，則是讓福特睽違20年後再次參與F1賽事。

由於F1賽事從2026年開始將全面採用100%可再生、永續使用燃料，因此也讓許多參賽車隊面臨引擎元件必須更換，並且在確保能使用賽事規定使用燃料情況下，依然能夠推動更高動力，加上電力系統同樣面臨改變情況下，其實也讓參賽車隊面臨更大挑戰。

除了福特，包含奧迪也將以動力元件供應商身分進軍2026年F1賽季，而原本與紅牛長期合作的本田，在紅牛確定與福特攜手合作之後，勢必要另尋合作車隊才能繼續參與F1賽事。另外，原本計畫與紅牛合作，藉此進軍F1賽事的保時捷，接下來是否同樣會另謀合作車隊參與賽事，暫時則尚未確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

福特 本田 奧迪

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