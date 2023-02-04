改善廣告、電商等業務不佳問題 LINE、Yahoo日本將於今年內再與Z Holdings合併
LINE在2021年與Yahoo日本完成合併，成為NAVER、Softbank出資，並且與原本Z Holdings共同成立的全新Z Holdings旗下子公司之後，稍早確定將進一步與母公司Z Holdings合併。
此次宣布合併消息，主要考量目前廣告及電商業務持續不佳，認為合併後有助於推動更高效率決策，並且能整合更多發展資源，因此預計在今年內讓2021年就已經完成合併的LINE與Yahoo日本，與母公司Z Holdings合併。
而合併後的新公司，將由Z Holdings共同執行長出澤剛擔任執行長，原本Z Holdings共同執行長川邊健太郎則將擔任新公司會長，至於過去催生LINE服務的慎重熩則將擔任代表董事。
目前合併計畫預計在今年內完成，而合併相關具體細節目前暫時尚未公布，但主要希望透過更具彈性方式擬定日後發展決策，並且以更快速度推定發展策略，另外也能結合更多資源強化網路、金融相關應用服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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