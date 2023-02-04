宏碁新款Swift 14、遊戲筆電、智慧音箱與eKinekt BD 3酷騎桌即將登台上市
今年初在CES 2023期間揭曉的新款Swift 14，協同15.6吋效能筆電Aspire 7、電競筆電Predator Helios 300等機種作為開學季主打產品。
其中，新款Swift 14採用全新命名方式，採用Intel第13代Core i7處理器，並且配置觸控螢幕，另外在連接埠設計也提供足夠USB設計。至於新款Swift X 14則搭載Intel第13代Core H系列處理器，並且搭配NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，螢幕則採14.5吋設計，同樣可選擇不同解析度的OLED或IPS顯示面板，建議售價則是新台幣50900元。
而此次推出的Aspire 7效能筆電，則採用Intel第12代Core處理器，15.6吋霧面窄邊框螢幕，記憶體及儲存空間均採雙插槽可擴充，並且以不到新台幣25000元價格銷售。
另外，電競筆電Predator Helios 300則提供15.6吋及17.3吋QHD螢幕，搭載Intel第12代Core i7 H45處理器，內建NVIDIA RTX 3070Ti獨立顯示卡，以及16GB記憶體與512GB SSD儲存容量，以新台幣54900元銷售。
在今年同步於CES 2023期間推出的Predator Orion 7000遊戲桌機、Predator Helios 16與Predator Helios 18遊戲筆電，以及Predator X32FP Mini LED 4K電競顯示器也在台灣市場推出。
建議售價方面，Predator Orion 7000遊戲桌機將以新台幣158000元銷售，預計今年3月初開賣，而Predator Helios 16與Predator Helios 18遊戲筆電預計在2月下旬開賣，分別以新台幣104900元與109900元價格銷售，而Predator X32FP Mini LED 4K電競顯示器建議售價則是新台幣34999元。
至於宏碁智慧音箱Acer Halo Swing將會在今年3月推出，同樣在CES 2023期間推出、結合健身車及辦公桌的eKinekt BD 3酷騎桌則預計在今年4月推出，並且以新台幣26888元價格銷售。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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