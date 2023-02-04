宏碁將以人工智慧作為台灣市場發展核心 佈局生產、生活、安全及能源領域市場
除了公布開學季銷售方案，宏碁台灣區營運長張世欣表示，接下來在台灣市場會以人工智慧為發展核心，並且往外以大數據及物聯網擴展，藉此佈局生產領域、生活領域、安全領域，以及能源領域市場發展機會。
在此之前，宏碁已經透過旗下子公司—宏碁智通進軍公車智慧票證系統，以及各地智慧停車系統市場，另外更提出X-Tag停車場智慧解決方案等，藉此滿足各項智慧城市應用需求。
而宣布以人工智慧作為台灣市場發展核心，宏碁表示已經針對環境改善需求提出人工智慧空氣解決方案，並且從2019年佈局校園、商用、醫院等領域，其中總計在9個縣市於200所學校導入解決方案，並且在4000個場域環境設置應用設備，同時也協助建造台灣及全球第一間符合國際WELL健康建築標準鉑金級認證的日照中心，更在疫情期間協助建造綠建築設計的學校教室。
在針對各個企業員工管理解決方案部分，則是提出人臉、QR Code識別認證，以及包含無接觸訪客證、門禁管控、溫度監控、口罩偵測、數位看板等完整管理系統，同時也能落實更具效率的無紙化作業。
另外，能源領域也是宏碁接下來積極進駐市場，其中藉由宏碁企業能源管理系統，讓企業能更準確掌握營運過程產生碳排放量，進而落實減碳節稅，並且能配合企業購電、國內外碳交易，協助企業建立ESG永續發展策略。
宏碁表示，將透過效益、效率、效用三個方向，協助企業導入更完整的能源管理方案，進而透過一站式操作解決碳稅問題。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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