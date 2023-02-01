派拉蒙宣布美國市場的Paramount+服務與Showtime付費電視頻道合併

試飛過許多的 DJI 大疆創新的無人機，每一台螺旋槳飛行的噪音都有點大聲。最近美國加州麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology , 縮寫 MIT）的林肯實驗室（Lincoln Laboratory）團隊開發一款環形設計的螺旋槳，能大幅降低無人機飛行時的噪音，也得 R&D 100 創新獎的獲獎作品之一。

2023-01-31 08:18