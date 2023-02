派拉蒙宣布美國市場的Paramount+服務與Showtime付費電視頻道合併

派拉蒙宣布,將在美國地區把Paramount+服務與Showtime付費電視頻道合併,藉此簡化旗下內容服務。

前身為2014年10月28日推出的CBS All Access,在2021年更名為Paramount+之後,藉由《真實犯罪心理》、《MTV的音樂大幕後》 (Behind the Music)、《橄欖球之戀》、《Lioness》,以及《The Offer》等內容持續吸引用戶,並且在後續進行一系列品牌重塑,其中包含在瑞典、挪威、丹麥、芬蘭等地區關閉獨立版Paramount+服務與Paramount Network,並且與新版SkyShowtime合併成為全新Paramount+。

而此次針對美國市場宣布將Paramount+服務與Showtime付費電視頻道合併,主要是為了讓內容服務更加簡化,讓消費者更容易選擇使用。

在今年CES 2023期間,派拉蒙執行長Bob Bakish表示將在今年內於更多國際市場提供Paramount+服務,預計進駐東南亞、香港、澳門、台灣、中東及非洲地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦