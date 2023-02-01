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三星財報營利創過去8年以來最低 但仍看好旗艦手機銷售表現

聯合新聞網／ 楊又肇

正式公布年度旗艦手機Galaxy S23系列之前，三星公布2022財年第四季財報結果，其中全年營收為302.23兆韓元，相比去年表現增加8.1%，創下歷史新高，全年營利則是43.38兆韓元，相比去年表現下降16%。

而在2022財年第四季營收則是70.5兆韓元，相比去年同期減少8%，營利則是4.3兆韓元，相比去年同期大幅減少69%，創下過去8年以來最低紀錄。

三星方面表示，主要在於去年全年投資支出總額達53.1兆韓元，其中在半導體項目支出成本高達47.9兆韓元，顯示面板支出則達2.5兆韓元，而去年第四季的支出更達20.2兆韓元，半導體項目支出成本為18.8兆韓元，顯示面板支出則為0.4兆韓元。

由於全球性的經濟衰退，導致全球市場對於電子產品需求下降，同時也因為消費市場降低換機需求，使得半導體相關處理器、記憶體等產品銷售受庫存與價格影響，導致第四季營利明顯下降。同時，三星更強調消費需求下降與半導體產品庫存問題依然會持續在今年第一季內造成影響。

至於市場發展不確定性也將持續影響智慧型手機產品銷售，因此三星認為消費市場目前對於手機、筆電更換需求不會相當顯著，因此可能導致手機業務銷售表現不佳。不過，三星仍強調定位旗艦的智慧型手機銷量表現依然良好，顯然對於接下來即將推出的Galaxy S23系列銷量表現保持信心。

此外，三星也強調在先進製程技術產能擴張，以及應用領域多樣化發展之下，其代工業務在2022財年第四季營收表現創歷史新高，同時營利也比去年同期增長許多，但並未提供明確數字。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星 Samsung GALAXY

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