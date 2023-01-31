百度也跟風？傳3月推出類似ChatGPT的人工智慧應用服務

在Google因應OpenAI的ChatGPT快速走紅後，傳出將會在近期推出多款人工智慧應用服務消息後，目前也有說法指稱中國百度也計畫推出類似ChatGPT的人工智慧應用方案。

依照彭博新聞報導，百度此款類似ChatGPT的人工智慧聊天機器人應用方案，將會在今年3月對外公布，並且將以百度自2019年對外公布的文心 (Ernie)企業級大規模語意理解平台為基礎，讓百度搜尋服務可以更理解使用者實際需求，進而找到符合使用者查詢解答。

不過，百度方面並未對此報導作任何回應，但如果從百度過去以來也積極投入人工智慧應用佈局，顯然也不算是意外消息。只是相較ChatGPT運作模式，是否會在中文語意理解上有更深層表現，暫時還無法確認。

從OpenAI近期諸多人工智慧技術應用方案走紅情況來看，接下來將有更多運算應用會與人工智慧有更深層結合，甚至可能讓人工智慧運算變成理所當然的運作互動方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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