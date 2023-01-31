新版Samsung Wallet終於登台！整合Samsung Pay和Samsung Pass更方便
去年6月宣布推出整合Samsung Pay、Samsung Pass的新版Samsung Wallet服務，並且在去年底接續進駐更多國家地區後，三星稍早宣布此項服務將自1月30日起陸續在台灣、澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞與新加坡地區提供。
功能方面，Samsung Wallet服務一樣可放入多張信用卡、會員卡，使用模式也與原本Samsung Pay相同，同時也能透過Samsung Pass服務存放使用者在不同網路服務使用帳號密碼，讓使用者能快速登入各類線上服務。
Samsung Wallet也將加入數位資產管理功能，甚至可加入數位貨幣，或是使用特定國家推行的數位身分證、數位駕照，甚至也能將大韓航空的數位登機證存放進Samsung Wallet，方便登機時使用。另外也會整合三星物聯網平台SmartThings，可存放對應特定電子鎖的數位鑰匙，或是部分BMW、現代、Genesis車款的數位車鑰，讓使用者能直接透過手機開啟。
而安全部分，則同樣以Samsung Knox安全平台保護隱私，並且以全加密方式保護Samsung Wallet服務內存放資料，同時透過安全元件避免他人存取。
在台灣地區提供服務部分，則是加入數位悠遊卡、疫苗接種證明，而登機證部分目前則是與大韓航空合作，數位鑰匙部分則是支援特定BMW車款，電子門鎖鑰匙則是相容特定家庭保全公司公產品，另外也與中國信託銀行合作數位優惠券，讓使用者能存放在Samsung Wallet服務使用。
新版Samsung Wallet服務將可在搭載Android 9版本作業系統以後的Galaxy系列手機，而數位鑰匙功能則計畫在今年第二季推出，預計支援BMW 1、2、3、4、5、6、7與8系列車款，而休旅車款則支援X5、X5M、X6、X6M、X7，以及包含Z4、iX、iX3、i4等車款。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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