快訊

新北汐止BMW男喝醉逆向行駛 69歲婦人過馬路遭撞身亡

噁舔醬油又偷吃！日本惡作劇的「迴轉壽司之亂」

早晨財經速解讀／外資狂買台股700億 今年重返萬八？特斯拉反彈近三成 最換情況已過？

新版Samsung Wallet終於登台！整合Samsung Pay和Samsung Pass更方便

聯合新聞網／ 楊又肇

去年6月宣布推出整合Samsung Pay、Samsung Pass的新版Samsung Wallet服務，並且在去年底接續進駐更多國家地區後，三星稍早宣布此項服務將自1月30日起陸續在台灣、澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞與新加坡地區提供。

功能方面，Samsung Wallet服務一樣可放入多張信用卡、會員卡，使用模式也與原本Samsung Pay相同，同時也能透過Samsung Pass服務存放使用者在不同網路服務使用帳號密碼，讓使用者能快速登入各類線上服務。

Samsung Wallet也將加入數位資產管理功能，甚至可加入數位貨幣，或是使用特定國家推行的數位身分證、數位駕照，甚至也能將大韓航空的數位登機證存放進Samsung Wallet，方便登機時使用。另外也會整合三星物聯網平台SmartThings，可存放對應特定電子鎖的數位鑰匙，或是部分BMW、現代、Genesis車款的數位車鑰，讓使用者能直接透過手機開啟。

而安全部分，則同樣以Samsung Knox安全平台保護隱私，並且以全加密方式保護Samsung Wallet服務內存放資料，同時透過安全元件避免他人存取。

在台灣地區提供服務部分，則是加入數位悠遊卡、疫苗接種證明，而登機證部分目前則是與大韓航空合作，數位鑰匙部分則是支援特定BMW車款，電子門鎖鑰匙則是相容特定家庭保全公司公產品，另外也與中國信託銀行合作數位優惠券，讓使用者能存放在Samsung Wallet服務使用。

新版Samsung Wallet服務將可在搭載Android 9版本作業系統以後的Galaxy系列手機，而數位鑰匙功能則計畫在今年第二季推出，預計支援BMW 1、2、3、4、5、6、7與8系列車款，而休旅車款則支援X5、X5M、X6、X6M、X7，以及包含Z4、iX、iX3、i4等車款。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Samsung Pay 三星

延伸閱讀

未來一週先晴後雨！元宵節偏濕涼 這些地區有局部短暫雨

PLG／主場過元宵節 勇士推多元宇宙主題周

BMW擴大其訂閱功能服務 遙控啟動一年要價3,200台幣！

BMW轎車違停高雄夢時代旁 1男仰躺駕駛座輕生亡

相關新聞

iOS 16.3更新釋出四大功能一次看 果粉有感續航力「不跌反升」

蘋果（Apple）iOS 16.3正式版本更新檔已於24日上傳，此次更新除了修復用戶過去反映的Bug之外，也加入不少新功能，包含Apple ID的「安全密鑰」功能、iCloud 進階資料保護、優化SO

8個Google Workspace使用秘訣曝光！「Tasks」隨時追蹤待辦事項

在越來越多企業、小型工作室開始採用Google Workspace作為工作平台工具後，Google分享8個使用秘訣，讓工作效率可以大幅提升。

百度也跟風？傳3月推出類似ChatGPT的人工智慧應用服務

在Google因應OpenAI的ChatGPT快速走紅後，傳出將會在近期推出多款人工智慧應用服務消息後，目前也有說法指稱中國百度也計畫推出類似ChatGPT的人工智慧應用方案。

新版Samsung Wallet終於登台！整合Samsung Pay和Samsung Pass更方便

去年6月宣布推出整合Samsung Pay、Samsung Pass的新版Samsung Wallet服務，並且在去年底接續進駐更多國家地區後，三星稍早宣布此項服務將自1月30日起陸續在台灣、澳洲、巴西、加拿大、香港、印度、馬來西亞與新加坡地區提供。

無人機不會吵了！MIT麻省理工以3D列印開發超低噪音螺旋槳

試飛過許多的 DJI 大疆創新的無人機，每一台螺旋槳飛行的噪音都有點大聲。最近美國加州麻省理工學院（Massachusetts Institute of Technology , 縮寫 MIT）的林肯實驗室（Lincoln Laboratory）團隊開發一款環形設計的螺旋槳，能大幅降低無人機飛行時的噪音，也得 R&D 100 創新獎的獲獎作品之一。

一周數位爆報／全台瘋「手叉腰」迷因穿搭風！用AI練英文口說、Windows 10再見、這款「原廠充電器」會毀壞iPad Pro的CPU？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。