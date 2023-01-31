因應國際數據隱私日 蘋果推出全新Today at Apple教育與意識培養課程
因應近期國際數據隱私日，蘋果推出全新Today at Apple教育與意識培養課程，藉此協助使用者保護個人數據，同時強化自身對於隱私保護的承諾。
這些教育課程以蘋果過往在隱私保護所作長期努力為基礎，並且透過多項創新讓使用者更深入瞭解其數據被如何使用，並且提供更多工具保護用戶數據，其中包含透過App追蹤透明度與隱私標籤等多項功能，讓使用者能更容易管控個人數據。
Today at Apple用戶隱私保護課程
從1月28日星期六起，全新Today at Apple課程「Taking Charge of Your Privacy on iPhone」 (在iPhone上掌控你的隱私)，將介紹郵件隱私保護、安全檢查、定位服務、通行密鑰和App追蹤透明度等功能。在本課程上，參加者將學習如何根據自己的個人隱私偏好來自定義各項功能。
這項時長為30分鐘的全新課程，將在全球各地的Apple Store零售店推出，使用者亦可報名預定團體課程，或是安排團體、機構或班級前往學習，並且以免費形式透過「apple.com/skills-privacy」網址報名參加。
隱私保護是設計流程的基石
蘋果表示其產品與服務從設計之初，就著重隱私保護理念，並且從使用者開啓設備，到使用App的每一刻，都能透過蘋果的隱私保護技術，以最大限度地減少他人對個人隱私數據存取。
例如，Safari瀏覽器可以擺脫各類隱私追蹤，而健康App亦可確保使用者個人紀錄的私密性，Siri亦可在不需紀錄使用者身分情況下，實際了解使用者實際需求。
蘋果認為，每位使用者都應該明確地瞭解自己的數據會被如何使用，並且應該擁有相應工具，藉此決定何時、向那些人分享個人數據。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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