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Uber Eats新增「以快遞人員角度檢視」功能 讓使用者更放心使用服務

聯合新聞網／ 楊又肇

在新版Uber Eats功能中，將增加名為「以快遞人員角度檢視」 (View as Delivery Person)的功能，讓使用者清楚知曉哪些個人資訊會被分享給快遞人員，例如概略的送貨地點、具體面交位置，以及使用者額外輸入的遞送需求內容。

而包含使用者個人姓名也僅會以名字顯示，而不會以包含姓氏在內的全名呈現，聯絡電話也僅會透過Uber Eats的系統轉接，因此使用者與快遞人員都不會知道彼此電話號碼，藉此確保個人隱私安全。

不過，使用者依然可以看見個人訂購餐點、貨品，以及付款明細與負責遞送的快遞人員評價，同時如果訂購需要出示身分證件證明符合法定年齡的情況，此類資訊也僅會由系統進行驗證，快遞人員將無法在送貨後檢視使用者的身分證資訊。

Zach Singleton隱私負責人Zach Singleton表示，這些措施是為了確保使用者隱私安全，並且提升服務使用透明性，藉此降低使用者擔心快遞人員是否因此獲取個人隱私等隱憂，尤其不少女性使用者擔心個人電話號碼、居住地址是否被快遞人員知曉，導致後續發生騷擾問題。

此項功能目前僅先在北美地區提供，但預期未來也會擴展到其他國家地區使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

身分證 Uber

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