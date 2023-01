微軟將於E3 2023期間舉辦另一場發表活動 將曝年底新作消息

除了稍早與Bethesda共同舉辦線上直播節目,並且公布諸多遊戲更新動態之外,微軟接下來也準備在今年6月中旬進行另一場發表活動。

在先前時候,美國娛樂軟體協會已經確認將在今年6月13日至16日期間恢復舉辦實體E3展會活動,但目前無法確認微軟是否將恢復參展,以及是否會以實體形式舉辦發表會活動,有可能依然以自行舉辦活動為主,甚至以線上形式與更多玩家溝通遊戲新作內容。

但至少可以確認,微軟依然會因應今年度恢復實體形式舉辦的E3 2023公布遊戲新作消息,甚至可能公布新款硬體設備。

而預期公布新作消息,可能會包含稍早揭曉的《極限競速》系列新作,同時也可能公布《最後一戰》新作,以及預計在今年底之後推出遊戲新作消息。

Xbox has announced it will show what's next for fans when it returns to Los Angeles for its yearly Showcase this summer.