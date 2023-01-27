微軟將於E3 2023期間舉辦另一場發表活動 將曝年底新作消息
除了稍早與Bethesda共同舉辦線上直播節目，並且公布諸多遊戲更新動態之外，微軟接下來也準備在今年6月中旬進行另一場發表活動。
在先前時候，美國娛樂軟體協會已經確認將在今年6月13日至16日期間恢復舉辦實體E3展會活動，但目前無法確認微軟是否將恢復參展，以及是否會以實體形式舉辦發表會活動，有可能依然以自行舉辦活動為主，甚至以線上形式與更多玩家溝通遊戲新作內容。
但至少可以確認，微軟依然會因應今年度恢復實體形式舉辦的E3 2023公布遊戲新作消息，甚至可能公布新款硬體設備。
而預期公布新作消息，可能會包含稍早揭曉的《極限競速》系列新作，同時也可能公布《最後一戰》新作，以及預計在今年底之後推出遊戲新作消息。
Xbox has announced it will show what's next for fans when it returns to Los Angeles for its yearly Showcase this summer.— Geoff Keighley (@geoffkeighley) January 25, 2023
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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