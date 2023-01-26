像被打耳光！Google裁員1.2萬人只寄電郵 20年工程師「直接被封鎖」
Google母公司Alphabet日前宣布將裁員1.2萬名員工，佔全球員工總數6%。然而，一名在Google工作20年的工程師透露，自己只突然收到一封解雇電子郵件，連和同事面對面道別的機會都沒有，感覺就像「被打了一記耳光」。
根據《Business Insider》報導，傑里米·喬斯林（Jeremy Joslin）2003年開始就在Google工作，但上週五卻收到一封被解雇的電子郵件，讓他相當難以接受。傑里米在推特上發文，敘述自己被裁員的經過，表示收到郵件當天就失去所有公司資源和訪問權限，他也失落寫道，「就像被打了一記耳光，連和同事面對面說再見的機會都沒有」。
另一名同樣在Google工作的員工Jina表示，她睡醒時發現手機有則通知，上面寫著「服務即將關閉」，接著她所有的公司帳戶資料都被封鎖。她坦言當下以為自己忘記更新某些東西，甚至試圖要去修復，不久後才看到被裁員的電子郵件。
此外，在Google擔任研究員的拉塞爾（Dan Russell）則說，「當我凌晨4點完成一項重要分析，我要上班時發現鑰匙卡壞了，我在Google工作17年半，公司以這種醜陋的方式讓我變成前員工」。
📢 【話題】蘋果開2代「Home Pod」藏5點沒說的事！「這功能」便宜款也有
📢 【周報】3C福袋價值多2倍仍被罵「買到撞到」？蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事
📢 【2023年最新】免稅再折7%！BIC CAMERA、唐吉訶德日本4大電器店折價券 存手機買爆3C家電
📢 【出遊玩】日本上網用eSIM卡設定超方便！原號漫遊、Wi-Fi分享器等4種方法、比價一次看
📢 【必買】過年開玩！任天堂Switch港版eShop新春優惠祭10款遊戲7折 《瑪利歐派對》便宜500元
📢 【懶人包】《英雄聯盟LOL》歡迎活動來了！長達1個月…超佛心任務、獎勵商店、獲取全英雄細節一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言