像被打耳光！Google裁員1.2萬人只寄電郵 20年工程師「直接被封鎖」

Google母公司Alphabet日前宣布將裁員1.2萬名員工，佔全球員工總數6%。然而，一名在Google工作20年的工程師透露，自己只突然收到一封解雇電子郵件，連和同事面對面道別的機會都沒有，感覺就像「被打了一記耳光」。

根據《Business Insider》報導，傑里米·喬斯林（Jeremy Joslin）2003年開始就在Google工作，但上週五卻收到一封被解雇的電子郵件，讓他相當難以接受。傑里米在推特上發文，敘述自己被裁員的經過，表示收到郵件當天就失去所有公司資源和訪問權限，他也失落寫道，「就像被打了一記耳光，連和同事面對面說再見的機會都沒有」。

另一名同樣在Google工作的員工Jina表示，她睡醒時發現手機有則通知，上面寫著「服務即將關閉」，接著她所有的公司帳戶資料都被封鎖。她坦言當下以為自己忘記更新某些東西，甚至試圖要去修復，不久後才看到被裁員的電子郵件。

此外，在Google擔任研究員的拉塞爾（Dan Russell）則說，「當我凌晨4點完成一項重要分析，我要上班時發現鑰匙卡壞了，我在Google工作17年半，公司以這種醜陋的方式讓我變成前員工」。

商品推薦