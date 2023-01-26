美國司法部裁定Google以其平台、廣告技術造成市場壟斷

美國司法部裁定，Google在廣告技術違反市場壟斷，導致廣告市場競爭受到大幅影響。

由美國境內8個州司法機構提出指控，認為Google藉由其發展規模與技術優勢，大幅影響美國境內數位廣告市場競爭，並且透過Google Ads、Google Market Platform、Google Admanager等工具形成市場壟斷。

在相關指控中，認為Google透過其服務應用規模取得優勢，導致廣告主必須在其服務平台投入較多資金才能換取更高廣告曝光效益，而讓Google從中獲取更大分潤利益，進而讓其他廣告服務平台可獲取廣告投放資金相對減少。

不過，Google在後續回應中表示，此訴訟將影響廣告技術發展，同時也將影響廣告主、廣告發行業者，以及相關用戶利益。

除了美國境內被指控影響廣告市場競爭，Google在歐盟地區，以及日本境內也面臨相同壟斷行為調查。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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