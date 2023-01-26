微軟上一季財報曝雲端業務持續增長 但Windows、硬體營收大幅衰退

日前確定裁撤萬名員工之後，微軟稍早公布2023財年第二季財報結果，其中營收達527億美元，相比去年同期增加2%，淨利則達164億美元，相比去年同期則是減少12%。

若依照業務區分的話，包含Office產品在內的生產力與商業流程業務部門營收達170億美元，相比去年同期增加7%，其中Office商業產品與雲端服務營收增加7%，Office 365商用產品營收更增加11%，而Office消費產品與雲端服務營收則減少2%，Microsoft 365消費端用戶人數則增加至6320萬人。

至於在LinkedIn營收增加10%，Dynamics產品與雲端服務營收則增加13%，Dynamics 365營收也有12%成長。

至於在智慧雲端服務業務部門營收達215億美元，相比去年同期成長18%，其中在伺服器產品與雲端服務營收成長達20%，Azure與其他雲端服務業務營收成長達31%。

而在個人運算業務部門營收則達142億美元，相比去年同期下降19%，其中Windows OEM業務營收下滑39%，Windows商用產品與雲端服務營收也下降3%，Xbox內容與服務營收下滑12%，另外在搜尋、新聞廣告營收則增加10%，硬體設備營收減少達39%。

從上述數據顯示，微軟目前主要營收集中在雲端服務項目，原本的Windows作業系統已經不再是主要營收獲利來源，同時硬體設備依然無法成為主要獲利項目。

另外，微軟說明目前持有現金、等值價物語短期投資總額達995億美元，截至去年6月底的現金總額則達1048億美元。

微軟表示，雖然上一季營收成成長幅度放緩，主要受限於去年底業務發展疲軟，但雲端業務營收仍有明顯增長，尤其Azure更從AWS在內競爭對手取得更多市佔，同時也擴大雲端平台的人工智慧應用發展，例如近期宣度與OpenAI擴大合作與投資，預期將能以此創造更多發展成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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