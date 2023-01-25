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蘋果AR/VR頭戴裝置可用虛擬鍵盤！還能FaceTime全身一對一互動

聯合新聞網／ 楊又肇

針對市場傳聞蘋果計畫推出的虛擬視覺頭戴裝置，彭博新聞記者Mark Gurman在其「Power On」專欄指出更多可能細節，其中包含此款頭戴裝置雖然能以獨立形式運作，但也能與Mac連接，當作外接顯示裝置使用，同時產品名稱有可能會是Reality Pro。

而此款頭戴裝置預期會採用類似iOS操作介面，作業系統則可能會以xrOS為稱，並且能透過浮空手勢使用虛擬鍵盤，或是透過Mac機種的鍵盤進行操作。不過，相關報導認為浮空手勢操作模式，可能不會在此款頭戴裝置推出時提供，而是在後續更新才會加入。

此款頭戴裝置一樣會提供蘋果自有App，同時也會支援第三方應用服務，而蘋果顯然會在初期著重與影音內容合作，讓使用者能透過此款頭戴裝置體驗更豐富的影音內容。

另外，此款頭戴裝置將能精準追蹤使用者手部及頭部動作，同時可對應虛擬實境或擴增實境等虛擬視覺應用，並且提供類似Quest Pro般的全彩透視功能，方便使用者在配戴時，可以直視外界影像。

在更進一步消息中，則是指出此款頭戴裝置將以M2處理器運作，另外可能搭載專門對應虛擬視覺運算的處理器，同時也將能讓使用者以全身形式進行一對一的FaceTime對談，但基於運算效能限制，可能還無法對應群組聊天使用需求。

至於在機身設計部分，蘋果可能會以鋁、玻璃等材質製作頭戴裝置，不像其他業者主要是以塑膠材質製作，而電池元件可能會採獨立模組設計，並且透過電線連接，可由使用者額外背負使用，連續使用時間約可達2小時。

在先前報導中，指出蘋果目前可能著手打造一款造價更低的混合實境頭戴裝置，藉此與Meta的Quest Pro，或是HTC新推出的VIVE XR Elite競爭虛擬視覺應用市場。

相比先前傳聞定價可能會在3000美元的擴增實境頭戴裝置，蘋果這款鎖定混合實鏡頭戴裝置售價預期會在1500美元上下，但在硬體規格則顯然會有差異。例如原先傳聞的擴增實境頭戴裝置搭載4K解析度螢幕，而價格相對較低的混合實鏡頭戴裝置則會採較低解析度螢幕設計，同時相機數量會相對較少，處理器運算效能也會相對較低，蘋果也可能在此款混合實鏡頭戴裝置採用手動調整視角範圍設計，而非自動調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 蘋果 Apple AR VR

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