受近期裁員影響 亞馬遜可能縮減無人機送貨服務Prime Air業務發展
隨著亞馬遜近期宣布裁撤多達1萬8000名員工，同時也影響近期才準備對外擴大發展的亞馬遜無人機送貨服務Prime Air。
依照CNBC電視台報導消息，Prime Air服務員工在上週收到裁員消息，其中包含無人機設計、維護及系統功能，以及包含試飛與營運部門相關人力都面臨縮減。而除了位於西雅圖總部員工編制將有所調整，包含在奧勒岡州的無人機測試部門更傳出有一半員工面臨被裁撤。
而去年底才在加州洛克福德、德州大學城開始提供無人機貨品遞送服務，並且公布預計在2024年正式投入使用、名為「MK30」的新款送貨無人機，在此次裁員調整之後，可能會進一步影響Prime Air於市場擴展發展腳步。
除了Prime Air業務因為裁員受影響，亞馬遜目前也宣布關閉銷售電子漫畫的Comixology服務，同時也關閉諸多實驗性質，或是成果不佳的服務項目，而包含在硬體、Alexa、機器人，以及通路相關技術應用發展業務都有所調整。
在接下來的發展中，亞馬遜執行長Andy Jassy透露將以對消費市場及企業用戶發展有正向成長的業務為重，顯然接下來會優先以有較多人使用服務為重心，顯然會更著重電商與雲端平台業務發展。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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