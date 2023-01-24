快訊

對烏克蘭的支持排第一！歐盟再軍援5.45億 總數達36億歐元

初三「赤狗日」年節最凶！這些禁忌碰不得 當心衰整年

受近期裁員影響 亞馬遜可能縮減無人機送貨服務Prime Air業務發展

聯合新聞網／ 楊又肇

隨著亞馬遜近期宣布裁撤多達1萬8000名員工，同時也影響近期才準備對外擴大發展的亞馬遜無人機送貨服務Prime Air。

依照CNBC電視台報導消息，Prime Air服務員工在上週收到裁員消息，其中包含無人機設計、維護及系統功能，以及包含試飛與營運部門相關人力都面臨縮減。而除了位於西雅圖總部員工編制將有所調整，包含在奧勒岡州的無人機測試部門更傳出有一半員工面臨被裁撤。

而去年底才在加州洛克福德、德州大學城開始提供無人機貨品遞送服務，並且公布預計在2024年正式投入使用、名為「MK30」的新款送貨無人機，在此次裁員調整之後，可能會進一步影響Prime Air於市場擴展發展腳步。

除了Prime Air業務因為裁員受影響，亞馬遜目前也宣布關閉銷售電子漫畫的Comixology服務，同時也關閉諸多實驗性質，或是成果不佳的服務項目，而包含在硬體、Alexa、機器人，以及通路相關技術應用發展業務都有所調整。

在接下來的發展中，亞馬遜執行長Andy Jassy透露將以對消費市場及企業用戶發展有正向成長的業務為重，顯然接下來會優先以有較多人使用服務為重心，顯然會更著重電商與雲端平台業務發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 洛克

延伸閱讀

遭無人機撞上破相縫了30針 柯震東初二在醫院「病床照曝光」

吉星高照無人機 講述兔王捨生救度群生的慈悲故事

感人！佛光山無人機展演說故事 兔王捨身護眾帶來光明

微軟裁員萬人《無限》成最後一站？343工作室宣示「守候」IP繼續開發《最後一戰》

相關新聞

一周數位爆報／3C福袋價值多2倍仍被罵？上網用eSIM卡最方便！蘋果Home Pod 2藏5點沒說的事、「親戚稱謂」App報到

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

錯誤率高？CNET網站將暫停以人工智慧編寫報導內容

CNET網站先前證實開始藉由人工智慧方式編寫報導內容，但在稍早內部問答會議中說明將暫停相關實驗舉措。

AI開掛 邊緣運算智能升級

研究機構IDC預估，全球企業的邊緣運算支出將從2022年的1,760億美元成長至2025年的2,740億美元，屆時，成長率最高的邊緣應用包含大眾基礎設施維護、網路維護、醫療診斷與AR輔助手術。

開放數據結合AI應用 為企業永續經營鋪路

根據IDC研究，2022年全球用於商業實踐、產品和組織的數位轉型的科技支出達到1.8兆美元，比2021年成長17.6％。而研究也指出，數位轉型科技投資支出將在2022～2026年預測期內保持這種成長速度，五年的年複合成長率（CAGR）為16.6%。

運動、熱舞或大富翁 多人同樂瘋電玩

核心家庭日漸興盛，大家族變成小家庭，遠隔南北或海外的家人愈來愈多各自過春節，但只要透過電玩遊戲就能遠端連線，跨地在年節同歡共遊！Switch能透過連線一起打球、跳舞甚至是賽車；以及經典爾虞我詐的大富翁遊戲能考驗彼此的感情；最後，在台灣工作室開發的「文字遊戲」中，玩家可扮演遊戲的「文字」闖關擊敗魔王。

元宇宙、5G、再生能源…2022最失望與2023最期待的5大科技

揮別2022年，2023年眨眼就已經來到。新冠疫情威脅漸遠，為半導體產業帶來的是否是利多，還有待觀察。從2022年邁入2023年，有哪些令人失望與值得期待的科技趨勢呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。