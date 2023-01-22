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陪你談心解憂！AI機器人當線上諮商師 試用者大感意外

聯合新聞網／ 綜合報導
該軟體嘗試用AI來回覆個案問題，效率提升5成。示意圖，圖片來源／ingimage
該軟體嘗試用AI來回覆個案問題，效率提升5成。示意圖，圖片來源／ingimage

人工智慧（AI）在不少領域都已發展得十分完善，能夠開車、當客服，還會寫詩，不過AI究竟能不能取代人類，目前仍沒有定論。國外一家心理健康應用軟體開發商，近期開發出「心理師AI」，而且已經嘗試用AI替用戶諮商。

據《地鐵報》（Metro）報導，心理健康應用軟體Koko的創辦人莫里斯（Rob Morris）近期在推特發文表示，該公司推出了AI聊天機器人GPT-3，能夠用來諮商，而且已經跟4000名個案會談過了。

莫里斯表示，這款機器人並不是獨立運作，而是在專業團隊監督下回覆訊息。不過該團隊發現，個案給AI的回應評價更高，甚至高於真人諮商師，而且回覆時間也少了50%。

雖然測試過程獲得的反應很好，但該公司目前並沒有實際使用這款聊天機器人。因為莫里斯發現，一旦用戶發現回應的是機器人，就失去了被同理的感覺。用戶會認為機器人的回應都是空洞不真實的。

除此之外也有網友反應，個案應該要知道自己對談的對象是機器人而不是真人，而莫里斯則強調，在測試AI回覆之前，公司會先發送免責聲明，提醒用戶這則回覆是「與Koko Bot合作編寫的」。接受測試的也都是團隊的員工，並不是在用戶不知情的狀況下測試。

聊天機器人 人工智慧

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