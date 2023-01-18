三星再推新款2億畫素ISOCELL HP2感光元件 有望用在Galaxy S23系列手機

先前推出幾款2億畫素規格的感光元件後，三星再次宣布推出新款2億畫素規格感光元件ISOCELL HP2。

ISOCELL HP2採1/1.3吋面積設計，介於先前推出的ISOCELL HP1與ISOCELL HP3之間，單一畫素感光面積達0.6μm，並且支援4畫素至16畫素合併，分別能以5000萬畫素、單一畫素感光面積達1.2μm，以及1250萬畫素、單一畫素感光面積達2.4μm形式紀錄影像。

而在動態錄影部分，最高支援8K 30fps規格錄影，並且加入全新雙垂直傳輸閘門 (D-VTG)技術，藉此降低強光環境下容易過曝情況。

為了改善過往超高畫素對焦速度較慢情況，三星此次在ISOCELL HP2加入名為Super QPD自動對焦方案，其中能透過4組鄰近畫素判斷水平及垂直影像變化，藉此提升一般拍攝時的對焦速度之外，更能提高小於1 lux光度的低光環境對焦表現。

此外，先前在ISOCELL HP3等感光元件加入的Smart ISO Pro、DSG技術也同樣用於ISOCELL HP2，並且讓裝置快門速度可達每秒15張連拍。

若沒意外，ISOCELL HP2將會應用在即將推出的三星旗艦手機Galaxy S23系列，但可能僅用於最高階的Galaxy S23 Ultra。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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