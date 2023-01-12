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NVIDIA Hopper加速系統結合Intel第四代Xeon Scalable處理器 讓資料中心運算效能提升25倍

聯合新聞網／ 楊又肇

配合Intel的第四代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，以及代號「Sapphire Rapids HBM」、隸屬Max系列的Xeon處理器之後，NVIDIA也宣布將以旗下代號「Hopper」的加速系統，藉此讓資料中心運作效率相比傳統設計可提高25倍率，並且大幅降低能源成本。

依照NVIDIA說明，結合第四代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器與代號「Hopper」的加速系統所構成運算系統，目前已經透過其合作夥伴推出超過60款設計，不僅大幅降低運算時的電力損耗，同時也能大幅推動人工智慧運算、機器學習、深度學習等應用成長，更能進一步協助更多業者推動永續發展。

而配合第四代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器原生支援PCIe Gen 5規格，可將CPU到NVIDIA GPU及網路的資料傳輸速率提高一倍，並且能讓每台伺服器可以配置更高密度的GPU與高速網路。

另外，更高記憶體頻寬也提升人工智慧等資料密集型作業負載表現，每個連接節點高達每秒400GB (Gbps)的網路傳輸速度，更讓伺服器與儲存裝置之間能更快交換資料。

每個DGX H100系統搭載8個NVIDIA H100 GPU、10張NVIDIA ConnectX-7乙太網路介面卡，以及2組第四代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器，藉此提供打造大型生成式人工智慧模型、大型語言模型、推薦系統等所需效能。

這個架構加上NVIDIA網路技術，將能大規模提升運算效率，在訓練人工智慧及處理高效能運算 (HPC)作業負載方面，相比前一代產品約可高出9倍運算效能，相較未加速的x86架構雙插槽伺服器約可提升20至40倍運算效能。

若以x86架構伺服器叢集訓練單一語言模型需要花費40天時間的情況，在搭載Intel第四代Xeon Scalable可擴展伺服器處理器及ConnectX-7網路技術的 NVIDIA DGX H100系統訓練相同語言模型，僅需一到兩天即可完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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