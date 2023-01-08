LG Display展示 可360度翻轉凹折的OLED螢幕

在此次CES 2023中，LG Display展示以8吋為設計，並且能對應360度翻轉凹折的螢幕，另外更宣布推出採17吋設計的OLED可凹折螢幕。

在此次展示特殊的8吋、可360度翻轉凹折螢幕，本身也是以OLED面板打造，最大特徵是能對應正反向的凹折使用模式，代表使用者能將螢幕面往內折合收納，或是翻折後讓螢幕向外，藉此對應不同螢幕可凹折手機使用體驗。

而配合其翻轉機構與螢幕本身設計，LG Display標榜此款螢幕可對應超過20萬次凹折使用壽命，甚至凹折機構亦可對應多角度懸停使用模式。

由於目前LG已經退離手機市場競爭，因此這款螢幕設計將會應用在其他品牌手機產品，但目前暫時無法確認會由哪一個品牌採用。

另外，LG Display也展示一款採17吋設計的OLED可凹折螢幕，同樣也加入多角度懸停使用模式，並且加入觸控功能，方便使用者透過手指觸控，或是透過手寫筆進行操作。

此款螢幕同樣也尚未確認是否已經有品牌業者採用，目前包含聯想、華碩在內業者都已經推出螢幕可凹折使用的筆電產品，接下來也預期往更大尺寸螢幕規格設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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