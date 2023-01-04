HTC才說新VR頭戴裝置「超輕巧」 新品外觀、價格秒被爆雷網友超嗨
2023美國最大國際消費性電子展CES將於明天（5日）登場，台灣品牌HTC也預計在此次展覽中發表新款的VIVE頭戴式裝置，也就是VR裝置，HTC還預告這會是一款功能強大、重量輕巧的旗艦產品。然而，新品還沒來得及公布，韓國卻有商店已經搶先曝光產品的外觀及價格。
有來自Reddit的貼文指出，韓國HTC商店不慎在CES展覽前搶先曝光了HTC新品「VIVE XR Elite」，據網站顯示，價格落在179萬韓元（約4.3萬元新台幣）。此外，該貼文也指出，該款新品搭載實境耳機，將直接與Meta的VR裝置QUEST PRO競爭。
雖然韓國HTC商店隨即將產品移除，但相關截圖已在網上流傳，分析師Brad Lynch也在推特陸續公開多張VIVE XR Elite的外觀照片，並指出新裝置不僅可以更換電池，還能直接連結電腦和其他行動裝置。
消息曝光後，引起網友們爭相討論，「為什麼所有較新型耳機看起來都像一副高科技的太陽眼鏡」、「希望它不會像 VIVE Cosmos 那樣失敗」、「哇，竟然可以更換電池帶，我希望pico 4有它，結果HTC做到了。」、「如果它有內建的Steam VR或和Index控制器兼容，這個價位再高一點我都會買。」
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