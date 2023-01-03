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微軟收購動視暴雪遭反壟斷訴訟「鐵拳」 將舉辦預審聽證會

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然接下來即將迎接CES 2023展會活動，但微軟在美國地區將面臨由美國聯邦貿易委員會發起的反壟斷訴訟首場預審聽證會，預計在美國當地時間1月3日舉行。

依照美國聯邦貿易委員會看法認為，微軟諸多作法都呈現隨時可向競爭對手限制提供其遊戲內容，進而藉由取得動視暴雪所有控制權，藉此影響競爭對手如Sony、任天堂等在遊戲市場競爭結果。

而微軟及動視暴雪在稍早回應則表示，此筆交易將不會構成影響市場競爭，反而會讓消費者受惠，同時更強調沒有必要為了壟斷市場，導致損失額外數十億美元營收的機會，甚至可能失去大量忠實玩家族群。

在此之前，微軟其實一直強調收購動視暴雪之後，依然會維持在多平台發行遊戲，而此次回應中也再次強調在多平台發行遊戲所能產生利益，沒有必要為了壟斷市場而放棄更大營收機會。

微軟在先前聲明中，除了強調未來仍會在Sony的PlayStation平台發行遊戲，甚至將保證時間拉長至10年，同時也表示會將更多遊戲帶到任天堂遊戲平台。

不過，Sony與美國聯邦貿易委員會則是緊盯微軟收購Bethesda母公司ZeniMax之後，隨即將幾款遊戲變成僅在Xbox平台發行，因此認為微軟在未來時候可能會反悔或變卦，導致原本在多平台發行遊戲，可能逐漸會變成對Xbox遊戲平台發展有利。

目前除了美國聯邦貿易委員會，包含歐盟、英國競爭與市場管理局也都表示將針對微軟收購動視暴雪交易案進行調查。若微軟無法在明年7月以前完成收購交易，造成微軟可能必須為此支付30億美元的違約金，而與動視暴雪之間交易可能面臨重新討論，或是直接放棄。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國 任天堂

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