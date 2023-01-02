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佈局元宇宙市場 Meta斥資收購智慧眼鏡新創公司Luxexcel

聯合新聞網／ 楊又肇

在花費大筆經費投資元宇宙的成效遭人質疑之際，Meta稍早確定收購位於德國的智慧眼鏡新創公司Luxexcel，將藉此提高本身佈局元宇宙技術能力。

Luxexcel創立於2009年，原本聚焦度數眼鏡鏡片製造，後期則是以自身鏡片技術佈局擴增實境應用市場，並且與由Snap斥資5億美元投資的顯示技術公司WaveOptics合作。

而相關說法指稱，Meta先前以Project Aria為稱的擴增實境眼鏡裝置，實際上就是與Luxexcel合作打造相關原型設計。

此次證實收購Luxexcel，更凸顯Meta決心佈局元宇宙市場發展決心。只是從先前傳出在2022年就損失超過90億美元，甚至也伴隨大量員工裁撤重整，似乎也讓Meta佈局元宇宙市場發展讓更多人感到質疑。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Meta 智慧眼鏡

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