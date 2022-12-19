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庫克拜訪賈伯斯最愛日本禪寺 腳上「1物」成意外焦點

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果執行長庫克參觀日本禪寺的照片中，其腳上的拖鞋格外引人注目。 圖擷自Twitter
蘋果執行長庫克參觀日本禪寺的照片中，其腳上的拖鞋格外引人注目。 圖擷自Twitter

近日蘋果執行長庫克（Tim Cook）飛往日本參訪多家企業和知名景點，除了以拜訪iPhone傳感器的合作夥伴SONY作為此次出行重點，其中一站還參觀了已故蘋果創辦人賈伯斯（Steven Jobs）一度想到此出家的日本禪寺「永平寺」，不料庫克在禪寺中所穿的「特殊鞋子」意外引起討論。

庫克此次日本行的主要目是視察iPhone的CMOS影像感測器（CIS）製造商SONY，並在索尼社長吉田憲一郎的陪同下，查看了兩支iPhone鏡頭，隨後他更接連走訪了日本平面設計師 Verdy的工作室、蘋果位在橫濱的技術中心，負責產製Apple Watch錶帶的Inoue企業，以及Qoncept、Whatever Co. 和 Fantamstick等日本創新公司。

庫克還特地發文表示，「我們10多年來一直與SONY合作，為 iPhone 打造世界領先的相機傳感器，感謝 Ken 和團隊中的每個人今天帶我參觀了熊本的尖端設施」。

除此之外，庫克也不忘穿插一些較悠閒的行程，比如參觀熊本城、到福井國小考察當地小學生如何使用iPad學習，接著還拜訪了賈伯斯生前最愛的日本禪寺「永平寺」。在2011年出版的賈伯斯傳記中即透露，賈伯斯不僅酷愛日本料理，也熱衷禪學，在大學輟學後，甚至一度想到日本福井縣的永平寺出家，不過最後被他的禪學老師知野弘文阻止。

另外，庫克在Twitter分享的照片中，他腳上的鞋子意外掀起歐美網友熱議，眾人紛紛好奇詢問，「庫克腳上那一雙鞋子怎麼那麼大？」對此有日本網友出面指出，這是室內拖鞋，好穿脫又好走，在日本十分常見。

蘋果 庫克 日本 Sony 賈伯斯

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