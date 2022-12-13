華為宣布與OPPO簽訂5G技術專利交叉授權

華為稍早與OPPO簽訂5G技術專利交叉授權協議，藉此對應更廣泛的全球市場發展需求。

雙方並未透露此次達成交叉授權協議所涉及金額，但從華為日前表示將以每支手機收取合理授權費用，藉此讓更多手機業者可以更容易取得5G網路技術授權，加上OPPO目前在全球市場銷量以Gartner去年公布數據顯示約達1.38億支，將讓華為藉此授權獲取不小的營收。

而從華為目前取得5G技術專利來看，幾乎佔下5G網路必要標準專利的18.3%，而相較Nokia、Ericsson等大型網路基礎架構業者持有專利，以及Qualcomm、三星等業者持續專利授權費用均相對較高情況下，顯然華為以較低價格提供授權，顯然能吸引更多手機業者使用。

不過，使用華為提供5G網路技術授權製作產品，是否連帶會受到美國政府限令影響，或許就要看美國政府如何認定，但如果目標是鎖定美國之外的全球市場，或許影響程度就沒那麼大？

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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