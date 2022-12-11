吵翻天！AI藝術作品到底算不算抄襲 藝術家「挫在等」

美國科羅拉多州日前舉行藝術博覽會，一幅名為《太空歌劇院》的畫作獲得數字藝術類別冠軍，該作品先由AI製圖工具Midjourney生成，再經過Photoshop潤色，不少藝術家不服氣，指控AI作品作弊，但也有人指出，隨科技進步，藝術創作不應受限制。

有網友在Dcard上指出，AI的產圖過程，是用龐大的數據資料去堆疊而成，而這些資料都是許多業界繪師、設計師的作品，但這些繪師卻沒有允許那些AI公司使用自己的創作當數據，因此當中隱含許多法律問題。

另有網友指出就算公司方沒有拿未授權的作品訓練，難保使用者私下就會遵守規定，「類似的作品風格到底算不算抄襲？」，他認為AI產生的作品沒問題，重點應該是訓練的過程是不是合法的，若這些作品沒被授權且有落實禁用，AI也沒機會學到這些風格。

還有人認為就連人類繪圖時，也是參考前人的作品，經過學習、模仿、堆疊，最終加入自己的一些想法來創作，「模仿來學習本身並無錯，真正要注意的是對於是否有自身想法的界定」。

其他人則紛紛留言，「AI繪圖目前都有個大問題就是只可遠觀，想去欣賞一些細節都會瞬間冷掉」、「這有點像以前工廠成衣業的工人，看到老闆新進機器的焦慮」、「AI在繪圖這項技能方面，跟人是有存在差異，除非AI被證實具有創造性、獨創性」、「時代的巨輪是擋不住的，你要嘛接受它、利用它，最後推動整個社會前進，要嘛被它碾碎」、「真的要超越真人繪畫還是有一段距離」。

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