Ericsson與蘋果簽署全球專利許可 5G無線專利糾紛和解
Ericsson稍早表示，已經與蘋果就iPhone機種中使用5G無線專利相關糾紛達成和解，並且由雙方簽署全球專利許可。
Ericsson與蘋果之間糾紛，源自2021年10月由Ericsson指稱蘋果試圖惡意削減專利費用，而蘋果則在同年12月提出訴訟反擊，認為Ericsson以強硬手段索取專利費用。
直到今年1月，Ericsson再次向蘋果提出訴訟。同時，自2015年達成為期7年的專利授權續約與否，雙方未能達成共識，因此也讓彼此在專利授權持續產生爭執。
不過，從Ericsson稍早宣布雙方已經達成共識，並且繼續彼此技術與相關專利授權合作，顯示雙方已經達成和解，藉此避免iPhone未來在5G連網應用功能面臨受限。
但蘋果方面並未回應雙方之間達成協議，因此也未能確認是否由蘋果向Ericsson妥協商議，或是Ericsson針對蘋果做出退讓。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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