Uber自動駕駛車在美國拉斯維加斯上線 可用APP召喚叫車

想要體驗自動駕駛車嗎？即日起在美國拉斯維加斯開啟 Uber App 就有機會召喚到自動駕駛車囉！這是 Uber 和 Motional 共同在拉斯維加斯推出的服務，Motional 旗下的自動駕駛車將在 Uber 提供服務，目前自動駕駛車仍將由人類操作，但這兩家公司希望在 2023 年能推出真正無人駕駛計程車。

想要搭乘 Motional 的現代 Ioniq 5 自動駕駛車，乘客只要開啟 Uber App，選擇 UberX 或 Uber Comfort Electric 叫車就可以了，沒有另外增加費用。只不過，由於提供服務的自動駕駛車數量不多，所以能搭乘到自駕車有一定的運氣。

Motional 在拉斯維加斯已經有一段時間了，除了這次與 Uber 合作之外，外媒《CNET》報導 Motional 也在拉斯維加斯的 Lyft 共乘 App 提供服務，甚至在洛杉磯的 Uber Eats App 外送食物。

圖片及資料來源：CNET

這次 Uber 和 Motional 合作，也可以說是 Uber 一圓自動駕駛車領域的想法。Uber 自 2015 年起研發自動駕駛車，卻在 2018 年在美國亞利桑那州意外撞上一名行人導致其死亡。2020 年時 Uber 放棄自動駕駛，以 100 億美元的價格將自動駕駛業務部門出售給了亞馬遜和 Aurora。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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