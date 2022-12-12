Uber自動駕駛車在美國拉斯維加斯上線 可用APP召喚叫車
想要體驗自動駕駛車嗎？即日起在美國拉斯維加斯開啟 Uber App 就有機會召喚到自動駕駛車囉！這是 Uber 和 Motional 共同在拉斯維加斯推出的服務，Motional 旗下的自動駕駛車將在 Uber 提供服務，目前自動駕駛車仍將由人類操作，但這兩家公司希望在 2023 年能推出真正無人駕駛計程車。
想要搭乘 Motional 的現代 Ioniq 5 自動駕駛車，乘客只要開啟 Uber App，選擇 UberX 或 Uber Comfort Electric 叫車就可以了，沒有另外增加費用。只不過，由於提供服務的自動駕駛車數量不多，所以能搭乘到自駕車有一定的運氣。
Motional 在拉斯維加斯已經有一段時間了，除了這次與 Uber 合作之外，外媒《CNET》報導 Motional 也在拉斯維加斯的 Lyft 共乘 App 提供服務，甚至在洛杉磯的 Uber Eats App 外送食物。
這次 Uber 和 Motional 合作，也可以說是 Uber 一圓自動駕駛車領域的想法。Uber 自 2015 年起研發自動駕駛車，卻在 2018 年在美國亞利桑那州意外撞上一名行人導致其死亡。2020 年時 Uber 放棄自動駕駛，以 100 億美元的價格將自動駕駛業務部門出售給了亞馬遜和 Aurora。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 【實用】冰棒Zenly沒了！5款「找尋好友定位」App推薦！這2款人人都有、直接緊盯行蹤
📢 肉身騎士慘遭三寶車撞飛…觸發iPhone 14車禍偵測 網見「第一視角」大讚1亮點
📢 這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假
📢 【上班鬱卒】iPhone「提醒事項」App藏1招 大噴正能量自動喊話打氣
📢 【周報】迪士尼用60元貼圖乳滑？把iPhone App「滑掉」更耗電？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言