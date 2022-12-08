光陽推出Ionex「優時省」方案 透過離峰優惠維持穩定換電品質

近期宣布與全台Costco合作舉辦「特賣會」之後，光陽旗下Ionex宣布針對高用量車主需求推出「優時省」方案，標榜在離峰時間內能以優惠價格，或是以電池安時用電優惠，以及在假日時間提供優惠，藉此滿足更多用電需求，同時也強調能維持穩定的換電品質。

此次推出的「優時省」方案，區分為新台幣999元及1499元兩種方案，其中在「優時省」999方案提供1400Ah可使用安時，約可對應1820公里騎乘距離，而「優時省」1499方案則提供1700Ah可使用安時，騎乘距離約可對應2210公里。

兩種方案均可在每日晚間10點至隔日早上7點，以及早上9點至11點間提供換電不用額外計費，而「優時省」1499方案更額外提供每日下午2點至4點換電不用額外計費優惠，兩種方案在其他時間內換電，將會額外加收每安時新台幣2元的換電服務費。

換算之下，「優時省」999方案每安時約以新台幣0.71元計算，超過使用量則會以每安時新台幣1.7元計費，而「優時省」1499方案每安時約以新台幣0.88元計算，超過使用量則會以每安時新台幣2元計費。

相較競爭對手Gogoro的計算方式，Ionex標榜在相同使用1500安時，換算騎乘距離可達1950公里，每日平均可使用里程距離為65公里的情況下，以「優時省」999方案計算僅為新台幣1169元，Gogoro電池方案則要花費約新台幣1719元。

若使用安時拉長至4500的話，換算騎乘距離可達5850公里，每日平均可使用里程距離為195公里，以「優時省」999方案計算為新台幣6269元，Gogoro電池方案則需花費達約新台幣8619元。

即便換成「優時省」999方案，Ionex強調依然會比Gogoro有明顯「實惠」優勢。

不過，「優時省」方案均不適用與免費換電優惠搭配使用，主要還是希望區隔不同使用族群，並且鼓勵使用者可選擇在離峰時間換電，藉此平衡整體換電負載，讓更多使用者可以換到足夠電力的電池。

光陽表示，目前超過1600安時以上的高用量族群約佔2.5%至3%，預期屆時這些高用量族群的多數比例會轉換車主大部分會轉為優時省方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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