蘋果產品自助維修計畫擴展至歐洲 開放法國、德國、西班牙、英國等地區

蘋果在今年4月下旬正式於美國地區啟用產品自助維修計畫之後，稍早也宣布從即日起於歐洲地區啟用相同維修計畫，讓消費者能自行採購原廠零件與專用工具自行維修，而適用產品則包含iPhone 12、iPhone 13系列，另外也包含所有採用Apple Silicon處理器的Mac機種。

目前開始開放維修計畫的歐洲地區，分別包含比利時、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、瑞典、英國等國家，蘋果將在這些地區提供超過200款獨立零件與工具，讓當地消費者能自行維修蘋果產品，預期接下來也會持續擴展至更多歐洲地區。

跟美國地區一樣，首波適用此維修計畫的蘋果產品為iPhone 12與iPhone 13系列，另外也包含搭載Apple Silicon處理器的Mac機種，同時維修手冊與維修用工具、零件都會由蘋果提供，其中包含49美元價格租賃的基本維修工具包，其中包含電池、顯示螢幕壓條、螺絲起子等維修必要零件與工具。

使用者可透過自助維修商店 (Self Service Repair Store)訂購維修零件，並且租賃維修工具包，將由蘋果免費寄送，同時最長可租賃一週時間，如此一來即可節省自行購買專用維修工具的花費。

若使用者仍希望透過專業人員協助維修，蘋果目前已經在美國境內增加超過3000家獨立維修服務商合作，而在全球地區更與超過5000家蘋果授權服務業者合作，並且由超過10萬名技術人員提供維修服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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