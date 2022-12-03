Elon Musk透露Neuralink將在未來半年內展開人體腦機介面試驗

在稍早對外分享內容中，Elon Musk透露其腦機介面應用公司Neuralink將在未來半年內展開人體試驗。

在此之前，Neuralink已經分別在豬隻、猴子等動物進行試驗，雖然標榜在豬隻順利成功連接腦電波資訊，但在猴子身上的試驗卻造成不少受試對象死亡事故，因此當時面臨不少社會譴責。

在此之前，Neuralink僅取得突破性裝置指定認證 (BCI)，但從新版BCI認證臨床及非臨床測試指南中，加入認定符合BCI認證裝置能推動基礎神經科學應用發展的描述，或許代表Neuralink已經從美國美國食品藥物管理局 (FDA)手上取得相關許可，或是能以符合美國食品藥物管理局要求情況下進行測試。

不過，Neuralink至今發展一直面臨不少阻礙，除了一直無法在真人身上進行試驗，共同創辦人Max Hodak也在日前離開，而競爭對手Synchron更在今年7月就已經完成美國首例透過腦機介面，將1.5吋長的裝置安裝在一名漸凍人患者體驗，藉此即時紀錄其身體數據變化，顯然也讓Neuralink感受不少壓力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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