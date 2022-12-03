報導指稱蘋果用於混合視覺頭戴裝置的作業系統將以「xrOS」為稱

彭博新聞報導指稱，蘋果計畫用於其混合視覺頭戴裝置的作業系統，將會以「xrOS」為稱。

在此之前，相關消息曾指稱蘋果此款作業系統將以「RealityOS」，或是「rOS」為稱，但彭博新聞表示從近期取得消息顯示，蘋果計畫將此款作業系統以「xrOS」為稱。

此次傳出新版作業系統名稱，除了是由相關消息提供可靠說法，彭博新聞也發現蘋果疑似透過代理公司Deep Dive LLC在不同國家地區申請註冊「xrOS」名稱，顯示接下來應用在混合視覺頭戴裝置的作業系統有很大可能就是「xrOS」。

而依照先前說法，蘋果此款混合視覺頭戴裝置最快將在2023年問世，初期將會鎖定商用市場，而非普羅大眾所處的消費市場，因此整體價位將會偏高，定位上可能與微軟HoloLens相似，主要聚焦在資料研究、技能訓練，或是商業展示等應用場景。

在另外傳聞中，蘋果計畫在混合視覺頭戴裝置內提供專用版本的蘋果地圖、iMessage等服務，另外也具備App Store服務功能，讓第三方業者能針對此裝置打造更多應用服務，並且讓此款裝置能支援更豐富的操作體驗，而蘋果也將向開發者提供相關開發工具資源，使其更容易打造相應app。

不過，盡管先前蘋果執行長Tim Cook多次表示對於虛擬視覺應用發展感興趣，但蘋果目前並未透露是否投入自有虛擬視覺頭戴裝置開發，目前主要還是聚焦在ARKit技術應用的擴增實境發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦