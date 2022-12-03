經過5年之後，Tesla終於宣布電動卡車Semi開始交車
距離2017年首次亮相之後，Tesla終於宣布電動卡車Semi開始交車，首波100輛將交給百事 (PepsiCo)。
百事是在Tesla當初公布Semi電動卡車時就已經下訂，但一等就是5年之後才開始正式交車，距離原訂時間2019年整整延後3年之久。
而Semi電動卡車購入成本明顯比傳統柴油卡車貴上許多，但Tesla強調其運作率將比傳統柴油卡車高20%，每英里行駛距離僅約耗電2kWh，標榜可在使用過程節省高達25萬美元，同時可承載重量高達36.3公噸，即便在滿載貨品情況下的100公里加速也僅需在20秒內完成，甚至空車狀態下的100公里加速只要5秒。
其他部分，則包含可在半小時間充滿80%電量，加上自動駕駛、車隊遠距連網管理等功能也是傳統柴油卡車較難比擬優勢。
Tesla表示，原訂2019年交車的Semi電動卡車，之所以延後交車是因為新型冠狀病毒影響零件供應，同時也大幅影響車輛生產，但如今終於順利將首批車輛交到客戶手上，預期後續將會持續將更多車輛交到其他下訂車輛的客戶手中。
Tesla Semi driving 500 miles, fully loaded, on a single charge pic.twitter.com/iZzomLcwZF— Tesla (@Tesla) December 2, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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