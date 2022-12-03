OpenAI推出自然語言對話語言模型ChatGPT 能以更人性化方式對談

雖然不像先前傳聞將推出更聰明、可能改變AI產業的GPT-4類神經網路語言模型，OpenAI稍早公布的自然語言對話語言模型ChatGPT，則是能因應人類口語文字內容自動產生相應自然對話。

目前ChatGPT仍為研究階段，並且以免費形式開放所有人註冊使用，預期希望吸引眾人與其進行對話，藉此學習更多對話互動方式。

在ChatGPT設計中，主要是以OpenAI先前提出的GPT-3.5語言模型為基礎，透過源自網路的大量內容，其中包含數十萬調維基百科項目，以及線上社群媒體貼文與新聞內容，從2021年第四季開始就開始透過混合文字及編碼內容資料進行訓練，並且學習單字與單字之間，以及各類語句呈現方式。

而在使用者以口語文字內容描述內容時，ChatGPT將會針對內容進行分析，並且以自身學習理解的自然語句做出相應回應，例如回答使用者輸入提問內容，或是針對特定事物進行描述，甚至也以使用者輸入內容為基礎進行衍生創作。

由於加入混合語言訓練模型，因此ChatGPT也能以中文進行對話，甚至混合使用不同語言文字也能有一定程度產生自然回應。

跟目前多數對話式人工智慧系統一樣，ChatGPT也能在對話中承接先前提問內容，或是理解先前陳述錯誤情況，同時也能糾舉使用者不正確陳述，甚至也會回絕不合理要求。

不過，ChatGPT本質運作仍是以數據為基礎，因此一旦訓練基礎有誤，可能也會讓ChatGPT回應內容產生錯誤，可能仍無法比擬人腦能以自身經驗與倫理道德觀感判斷事情對錯，尤其開放眾人進行測試時，雖然可以增加更多數據學習機會，但或許也會被有心人士刻意以錯誤、負面，甚至以具仇恨內容影響ChatGPT學習運作，這部份就要看OpenAI所採取防護措施成效如何而定。

但以正向心態來看，ChatGPT的誕生，或許將進一步推動互動更加自然、反應更為流暢的對話式人工智慧系統廣泛應用，未來預期能大量應用線上客服、功能輔助，或是事物解說等服務項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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