驚！馬斯克喊話把晶片植入自身大腦 要展開人體實驗「讓失明者看得見」

日前才與蘋果（Apple）解決Twitter App下架危機的全球首富馬斯克（Elon Musk），昨（1）日宣布大腦晶片公司「Neuralink」有望在未來6個月內展開人體實驗，並提到也可能在自己的大腦裡植入電子設備。

據外媒報導，馬斯克的大腦晶片公司「Neuralink」不斷地開發大腦植入技術晶片，透過大腦控制電子設備，期盼該晶片能完成2目標，第1為可以透過該晶片恢復視力，讓「先天失明」的人也能看得見；第2為可讓失能者，像是癱瘓的人恢復行動能力，或是治好帕金森氏症、癡呆症和阿茲海默症。

馬斯克聲稱大腦晶片公司「Neuralink」預計在6個月內展開人體實驗，自己的大腦也可能將植入該電子設備。（翻攝自Neuralink YouTube頻道）

「Neuralink」公司日前公開展示將頭骨中被植入電腦晶片的猴子，能透過思想控制晶片後就能玩電腦遊戲，但猴子實驗也導致猴子們內出血、癲癇發作、慢性感染甚至死亡等，引來外界不少批評。

馬斯克表示，目前已將大部分文件提交給美國食品及藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA），期盼能在6個月內展開人體實驗，實驗前會確保該設備植入人體前能安全正常運作，並提到自己也計畫在大腦裡植入該電子設備。

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