康寧曝新款強化玻璃Gorilla Glass Victus 2 在瀝青表面這高度「更耐摔」

距離上次在2020年推出第一款兼具耐摔、抗刮特性的強化玻璃Gorilla Glass Victus之後，康寧12月1日宣布推出下一款Gorilla Glass Victus 2，更進一步強化耐摔特性，並且提升裝置掉落在混凝土表面時的防護效果。

依照康寧說明，本身目標放在能讓其強化玻璃產品抵禦自腰部左右高度掉落至多數粗糙表面時的衝擊力道，並且保護裝置螢幕不會因此受損。

目前手機產品螢幕越作越大，相比之前約增加10%，同時手機重量也比過往設計增加約15%，導致手機掉落時造成螢幕碎裂機率變得更高，則是讓康寧面臨更大產品設計挑戰。

而相較Gorilla Glass Victus的抗摔能力，此次規出的Gorilla Glass Victus 2，約可承受在混凝土表面上1公尺垂直高度掉落時的衝擊力道，同樣可在瀝青表面上承受垂直2公尺掉落距離的衝擊力道，而抗刮能力更比其他採用鋁矽玻璃材質打造的競爭產品約提高4倍以上防護效果。

康寧預期首款搭載Gorilla Glass Victus 2的應用產品將會在未來幾個月內公布，若沒意外的話，應該就是三星即將在明年初揭曉的Galaxy S23系列手機。

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隨後在台灣地區的說明活動中，康寧表示從Gorilla Glass 2產品設計就開始嘗試藉由不同材質建構玻璃，同時也藉由不同離子構成方式提升玻璃強度，但最終應用在市售手機產品，依然會看不同產品設計，例如螢幕邊角、框體等呈現方式都會影響玻璃實際保護效果，因此也會與合作業者溝通實際設計方向，但康寧技術可以確保玻璃能有足夠的正面承受擠壓、括刺的防護能力。

至於針對目前螢幕可凹折手機應用發展，康寧表示現階段已經有初步產品推出，但確實從物理表現仍有進步空間，當前正持續對螢幕可凹折手機發展趨勢持續改進玻璃產品應用可能性。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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