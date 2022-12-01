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Google Play 2022年度最佳榜單揭曉 全球地區年度最佳應用程式為《Dream by WOMBO》

聯合新聞網／ 楊又肇

Google稍早公布Google Play2022年度最佳榜單，其中在全球地區年度最佳應用程式獲獎app為《Dream by WOMBO》，而年度最佳遊戲則是《Apex Legends Mobile》，至於在台灣地區的年度最佳應用程式為《Book Morning!》，年度最佳遊戲獎項則是《賽馬娘 Pretty Derby》。

其中，獲得全球地區年度最佳應用程式的《Dream by WOMBO》，是以人工智慧驅動，讓使用者透過文字描述即可快速創作畫作的app，而全球地區年度最佳遊戲《Apex Legends Mobile》，則是在全年持續位於前10大下載遊戲名單，同時也獲選為電競賽事使用遊戲。

而全球地區獲選為年度最受歡迎應用程式則是《BeReal》，全球地區年度最受歡迎遊戲獎項同樣是由《Apex Legends Mobile》獲得。

至於台灣地區獲選為年度最佳應用程式的是《Book Morning!》，年度最佳遊戲獎項則是《賽馬娘 Pretty Derby》。年度最受歡迎應用程式則由《Disney+》獲獎，《賽馬娘 Pretty Derby》則同時獲選為年度最受歡迎遊戲。

在全球地區同時公布年度最有趣應用程式為《PetStar》，同時獲得提名的應用程式包含《DanceFitMe》、《noteIt widget》，而年度最佳個人成長應用程式則是《Breathwrk》，同時獲得提名的應用程式包含《Duolingo ABC》、《Gym Log & Workouts》，以及《Ukulele by Yousician》。

全球地區年度最佳每日必用應用程式則是《Plant Parent》，同時獲得提名的應用程式包含《Book Morning Routine Waking Up》、《Daily Diary》與《Sleep Tracker》，至於年度最佳潛力作品則是《Recover Athletics》，同時獲得提名的應用程式包含《Linktree》、《Little Lunches》與《Wamble》。

另外，在全球地區年度最佳公益應用程式為《The STIGMA App》，同時獲得提名的應用程式包含《Sleep Fruits》與《Zario》。其他還包含年度最佳穿戴應用程式《Todoist》、年度最佳平板應用程式《Pocket》與年度最佳Chromebook應用程式《BandLab》。

全球地區年度最佳多人遊戲為《Dislyte》，同時獲得提名的應用程式包含《Apex Legends Mobile》、《Catalyst Black》、《暗黑破壞神 永生不朽》 (Diablo Immortal)與《Rocket League Sideswipe》，全球地區年度最佳休閒遊戲為《Angry Birds Journey》，同時獲得提名的應用程式包含《Gun & Dungeons》、《HOOK 2》、《Hyde and Seek》與《quadline》。

全球地區年度最佳獨立遊戲為《Dicey Dungeons》，同時獲得提名的應用程式包含《Dungeons of Dreadrock》、《Knotwords》、《One Hand Clapping》與《Phobies》。而全球地區年度最佳敘事遊戲則是《Papers, Please》，同時獲得提名的應用程式包含《DEEMO II》、《Inua - A Story in Ice and Time》、《The Secret of Cat Island》與《Turnip Boy Commits Tax Evasion》。

全球地區年度最佳持續成長遊戲為《原神》 (Genshin Impact)，同時獲得提名的應用程式包含《Candy Crush Saga》、《Knotwords》、《Free Fire－我要活下去》 (Garena Free Fire)、《Pokémon GO》與《Roblox》。至於全球地區最佳Play Pass遊戲為《Very Little Nightmares》，同時獲得提名的應用程式包含《Bridge Constructor》、《Final Fantasy VII》、《Path of Giants》。

全球地區年度最佳平板遊戲則是《幻塔》 (Tower of Fantasy)，同時獲得提名的應用程式包含《Angry Birds Journey》、《Catalyst Black》、《暗黑破壞神 永生不朽》與《Papers, Please》，而全球地區年度最佳Chromebook遊戲則是《Roblox》。

Google此次也公布全球地區最佳銷售電子書與有聲書，電子書分別為《Fire & Blood by George R. R. Martin》、《It Ends with Us by Colleen Hoover》、《Fairy Tale by Stephen King》、《I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy》與《A Court of Thorns and Roses by Sarah J. Maas》，而有聲書則包含《I’m Glad My Mom Died by Jennette McCurdy》、《Fairy Tale by Stephen King》、《Fire & Blood by George R. R. Martin》、《Atomic Habits by James Clear》與《It Ends with Us by Colleen Hoover》。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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