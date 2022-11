三星合作Google、AMD 傳打造專屬Galaxy系列手機處理器

雖然明年即將推出的Galaxy S23系列將全面採用Qualcomm處理器,但三星顯然並未計畫放棄打造自有處理器產品的想法,更傳出將與Google、AMD三方共同合作打造一款專屬Galaxy系列手機的處理器。

在此之前,市場就有傳聞三星將針對Galaxy系列手機打造專屬處理器產品,相較早期三星自行推出的Exynos系列處理器,顯然會更聚焦在Galaxy系列手機專屬應用設計,而不會考慮其他品牌手機使用,因此預期會像蘋果在iPhone系列機種採用處理器,能有更高軟硬體整合效果。

而從目前傳出消息指稱,三星此款專屬Galaxy系列手機的處理器,從2020年就開始投入設計,並且與Google負責Tensor處理器的團隊,以及AMD Radeon部門團隊深入合作,預計在2025年推出首波產品。

[❗️Exclusive❗️]



So, This is the end of my Dream Team Leaks.



This SoC Desgin, Will return 5 years later(2020~2025). Research with Google Tensor Department and AMD Radeon, this could be a most stablized and powerful computing process on Galaxy "Phone". pic.twitter.com/q3VF2ZPVeb