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三星合作Google、AMD 傳打造專屬Galaxy系列手機處理器

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然明年即將推出的Galaxy S23系列將全面採用Qualcomm處理器，但三星顯然並未計畫放棄打造自有處理器產品的想法，更傳出將與Google、AMD三方共同合作打造一款專屬Galaxy系列手機的處理器。

在此之前，市場就有傳聞三星將針對Galaxy系列手機打造專屬處理器產品，相較早期三星自行推出的Exynos系列處理器，顯然會更聚焦在Galaxy系列手機專屬應用設計，而不會考慮其他品牌手機使用，因此預期會像蘋果在iPhone系列機種採用處理器，能有更高軟硬體整合效果。

而從目前傳出消息指稱，三星此款專屬Galaxy系列手機的處理器，從2020年就開始投入設計，並且與Google負責Tensor處理器的團隊，以及AMD Radeon部門團隊深入合作，預計在2025年推出首波產品。

雖然過去三星也曾打造自有架構設計的CPU，後續更與AMD Radeon部門合作RDNA顯示架構的GPU，但最終不敵競爭對手打造處理器產品，因此在2019年解散位於美國德州奧斯汀研發中心的CPU設計團隊，並且捨棄過去幾年發展的自主架構「Mongoose」，進而轉向採取與Arm合作的半客製化設計方案。

不過，或許是看在蘋果在自主研發處理器產品有越來越高軟硬體整合效果，而自身處理器產品研發成果卻未見起色，甚至明年即將推出的旗艦產品都將全面採用Qualcomm產品，因此三星仍計畫打造自有架構設計的處理器產品，並且將以整合Galaxy系列手機應用功能為目標。

但目前暫時無法確認三星再次投入的自主架構處理器，將以何種形式打造，同時在與Google負責Tensor處理器團隊合作之下，未來三星與Google打造的處理器是否會有相似之處，或是會有顯著差異，目前都還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

團隊 美國

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