Tumblr支援開源去中心化社群網路傳輸協定 與Twitter替代服務Mastodon內容連動
目前持有Tumblr的Automattic創辦人暨執行長Matt Mullenweg稍早於個人Twitter頁面透露，將讓Tumblr支援開源去中心化社群網路傳輸協定ActivityPub，讓使用者能直接透過Tumblr存取Mastodon社群服務內容，進而提升Tumblr使用比例。
Mastodon本身以去中心化形式運作，本身支援ActivityPub通訊協定，相比Twitter等社群服務由單一業者的伺服器運作，可以在任何獨立伺服器節點下形成的執行個體運作，並且與其他伺服器連動，形成龐大的Mastodon社群網路。
在Twitter日前確定由Elon Musk接管，Mastodon一度成為許多Twitter長期用戶替代使用平台，原因在於其操作介面類似Twitter，同時也能以去中心化形式避免服務受到單一業者掌控。
不過，要建立Mastodon單一執行個體並不容易，因此Tumblr透過支援ActivityPub通訊協議，讓使用者能輕易地藉由Tumblr存取Mastodon社群服務內容，勢必會吸引更多人使用Tumblr服務。
而ActivityPub通訊協議本身符合W3C網路技術規範標準，本身可對應資料創建、更新與刪除執行功能，同時也提供可用於傳遞通知與內容的API資源，方便許多社群平台以此建構服務。除了Mastodon，目前包含Nextcloud、PeerTube等服務也支援ActivityPub通訊協定。
Come to @tumblr. We'll add activitypub for interconnect. Don't stress.— Matt Mullenweg (@photomatt) November 21, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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