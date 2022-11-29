Volvo宣布與U-POWER合作 預計2023年第一季台建置17座360kW高功率充電站

繼先前宣布與iCharging、Noodoe、EVALUE、EVOASIS及台泥儲能等業者合作後，Volvo再宣布與U-POWER合作，目標打造充電便利、快速與隨到隨充的電動車使用環境。

同時，U-POWER更宣布目標在2023年第一季讓全台對應360kW以上高功率充電站數量達17座，並且將持續擴充都會地區充電站覆蓋率，預計在2023年底完成超過30座大型充電站點，藉此讓Volvo電動車車主更方便使用。

目前Volvo已經在全台13個經銷據點設置13座可提供200kW直流供電的雙槍快速充電站，同時也提供超過130座交流供電充電站。此次與U-POWER合作，Volvo表示將可藉其已經在台啟用，並且位於交通幹道樞紐地區，或是位於重要觀光景點的11座360kW高功率快充站，讓電動車車主能有更方便的充電體驗。

而在此次合作中，Volvo更宣布將使旗下電動車車款透過U-POWER站點充電時，將能享有8折優惠。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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