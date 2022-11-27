快訊

直擊／彭于晏現身台北引暴動 超幸運「彭太太」曝光

快閃解鎖／張善政桃園席捲客家選票 姜松茂成關鍵功臣

主攻vTuber需求？ Sony將於29日公布行動動作捕捉設備新品

聯合新聞網／ 楊又肇

Sony預告將於日本當地時間11月29日中午12點 (台灣時間11月29日上午11點)透過官方YouTube頻道公布新品，並且透露將是一款行動動作捕捉設備。

目前Sony並未透露此款設備細節，但有可能是針對結合虛擬形象外觀的直播需求打造，讓實況主能配合動作捕捉，讓虛擬形象外觀能以即時、自然形式重現個人肢體動作，甚至可能支援捕捉全身動作。

此款設備可能是針對日本等市場越來越蓬勃發展的vTuber實況產業所打造，藉此讓更多以虛擬形象外觀現身的實況主能更容易進行直播。

由於市場已經有相當豐富的動作識別，以及結合人工智慧、3D骨架建立技術，讓簡單鏡頭配置即可完成足夠的動作捕捉識別效果，並且考配合各類圖像縫合、堆疊等應用，藉此打造各類擴增實境，或是數位面容等應用體驗，而透過此類技術整合，Sony或許想要透過軟硬體整合方式，讓實況主能以更簡單方式隨時以虛擬形象外觀進行直播，而不會有因器材設備僅能在室內等特定地點進行直播的限制。

依照日本數據統計分析公司User Local在2021年公布數據，針對全球地區在YouTube服務上以虛擬形象外觀現身的實況主，從2018年3月19日時約1000人規模，到2021年10月19日已經累積超過16000人，成長速度也有明顯提高，其中又以日本COVER旗下以經營vTuber為主要業務的hololive production所屬角色有較高社群活躍性。

例如英語vTuber「Gawr Gura」在2021年已經累積超過349萬人訂閱人數，而在今年2月演唱會之後無限期中止活動的「絆愛」，則是在去年底累積超過300萬人訂閱其經營頻道，甚至其最後一場演唱會集資金額更在3分鐘內達成目標金額300萬日圓，足見vTuber潛在的經濟規模相當驚人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Sony

延伸閱讀

世足賽／日本球迷世足賽主動清垃圾 自家人質疑引熱議

Yagoo獲選日本富比士2023創業家第三名 讚hololive以「3D之力」席捲世界

汪小菲暴走後首直播　「床上驚見一女子」立刻中斷直播

Sony表示：在與Honda合資的電動車中放進PlayStation 5是可行的！

相關新聞

一周數位爆報／300萬人搶看「假世足賽」！200組台人常用密碼大公開、用iPhone可「暴雷」電影？新手機更圓潤

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

禁華為、中興生產設備進口至美國 FCC稱「不可接受的國安風險」

美國聯邦傳播委員會 (FCC)以「不可接受的國家安全風險」為由，將華為及中興在內業者生產設備列為禁止進口或銷售項目。在新規定限制之下，將使導致華為及中興生產手機、伺服器等產品進口至美國境內，或是在美國境內銷售。

主攻vTuber需求？ Sony將於29日公布行動動作捕捉設備新品

Sony預告將於日本當地時間11月29日中午12點 (台灣時間11月29日上午11點)透過官方YouTube頻道公布新品，並且透露將是一款行動動作捕捉設備。

Netflix新職缺透露將打造一款3A等級動作角色扮演遊戲 將以多人線上形式遊玩方式呈現

在近期對外招聘資訊中，透露Netflix計畫打造一款全新3A等級的PC遊戲，並且可能將以多人線上形式遊玩方式呈現。

負責撰寫編碼內容的Twitter員工 必須每周向Elon Musk匯報工作事項、編碼行數

在取消員工可依個人需求選擇回辦公室，或是在家等地以遠距形式工作之後，Elon Musk近期開始要求負責撰寫編碼內容的員工必須遞交周報，其中包含每周工作內容，以及之後計畫完成工作事項與編寫代碼行數。

樂高推出「冰凍瑪利歐服與冰封世界」等擴充組 打造更大超級瑪利歐世界

樂高宣布，將於2023年1月1日推出樂高超級瑪利歐系列新品，包含全新創意工具箱擴充組，以及新款擴充組「冰凍瑪利歐服與冰封世界」、「海象雪地大冒險」、「碧姬公主的花園熱氣球」、「熔岩波浪之旅」、「啄啄鷲敲敲樂」，另外也包含第六代角色組合包。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。