主攻vTuber需求？ Sony將於29日公布行動動作捕捉設備新品

Sony預告將於日本當地時間11月29日中午12點 (台灣時間11月29日上午11點)透過官方YouTube頻道公布新品，並且透露將是一款行動動作捕捉設備。

目前Sony並未透露此款設備細節，但有可能是針對結合虛擬形象外觀的直播需求打造，讓實況主能配合動作捕捉，讓虛擬形象外觀能以即時、自然形式重現個人肢體動作，甚至可能支援捕捉全身動作。

此款設備可能是針對日本等市場越來越蓬勃發展的vTuber實況產業所打造，藉此讓更多以虛擬形象外觀現身的實況主能更容易進行直播。

由於市場已經有相當豐富的動作識別，以及結合人工智慧、3D骨架建立技術，讓簡單鏡頭配置即可完成足夠的動作捕捉識別效果，並且考配合各類圖像縫合、堆疊等應用，藉此打造各類擴增實境，或是數位面容等應用體驗，而透過此類技術整合，Sony或許想要透過軟硬體整合方式，讓實況主能以更簡單方式隨時以虛擬形象外觀進行直播，而不會有因器材設備僅能在室內等特定地點進行直播的限制。

依照日本數據統計分析公司User Local在2021年公布數據，針對全球地區在YouTube服務上以虛擬形象外觀現身的實況主，從2018年3月19日時約1000人規模，到2021年10月19日已經累積超過16000人，成長速度也有明顯提高，其中又以日本COVER旗下以經營vTuber為主要業務的hololive production所屬角色有較高社群活躍性。

例如英語vTuber「Gawr Gura」在2021年已經累積超過349萬人訂閱人數，而在今年2月演唱會之後無限期中止活動的「絆愛」，則是在去年底累積超過300萬人訂閱其經營頻道，甚至其最後一場演唱會集資金額更在3分鐘內達成目標金額300萬日圓，足見vTuber潛在的經濟規模相當驚人。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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