樂高推出「冰凍瑪利歐服與冰封世界」等擴充組 打造更大超級瑪利歐世界

樂高宣布，將於2023年1月1日推出樂高超級瑪利歐系列新品，包含全新創意工具箱擴充組，以及新款擴充組「冰凍瑪利歐服與冰封世界」、「海象雪地大冒險」、「碧姬公主的花園熱氣球」、「熔岩波浪之旅」、「啄啄鷲敲敲樂」，另外也包含第六代角色組合包。

此次推出的新款創意工具箱擴充組，將能透過各種配件創作草地、沙漠、熔岩等關卡，另外也包含可延長限制時間與獲得金幣的機關，並且增加新敵方角色「溫緹」，以及同伴角色「藍色耀西」。

▲全新創意工具箱擴充組

而此次擴充組則包含冰凍瑪利歐服裝，可讓樂高瑪利歐投擲冰球攻擊的「冰凍瑪利歐服與冰封世界」，以及包含海象等敵人，並且以冰雪世界為舞台的擴充組「海象雪地大冒險」，另外則包含碧姬公主的氣球、藍色奇諾比奧與粉紅色耀西的「碧姬公主的花園熱氣球」，以熔岩地帶為舞台的擴充組「熔岩波浪之旅」與包含巨大啄啄鷲擴充組「啄啄鷲敲敲樂」。

至於此次推出的第六代角色組合包，則是加入凱瑟琳、綠色奇諾比奧、貓咪栗寶寶、魷魷親子檔、加邦、荊棘蟲、KK與冰凍兄弟總計8個新角色，將以隨機抽取形式銷售。

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

▲第六代角色組合包

▲「冰凍瑪利歐服與冰封世界」

▲「海象雪地大冒險」

▲「碧姬公主的花園熱氣球」

▲「熔岩波浪之旅」

▲「啄啄鷲敲敲樂」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦