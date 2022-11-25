歐洲晶片法案獲得歐盟成員國同意 將推動歐洲產製晶片提升全球市場能見度
歐盟成員國稍早同意今年2月提出的歐洲晶片法案 (EU Chips Act)，預計以總計超過430億歐元公共投資與民間投資，藉此推動歐洲境內產製晶片在全球市場能見度，並且降低對美國及亞洲生產晶片依賴程度。
依照數據統計顯示，歐洲境內生產晶片在全球市場佔比，從2000年時的24%減少成現今的8%，而歐洲晶片法案便是希望能在2030年以前讓此比例增加至20%，並且提高歐洲境內生產晶片競爭力。
此外，此項法案也將降低歐洲境內業者仰賴美國、亞洲生產晶片的比重，同時也有助於推動歐洲境內經濟發展，並且改善就業與技術發展等問題。
而在今年2月提出的歐洲晶片法案，後來更補充加入允許政府對於應用更廣泛的晶片提供補貼，而不僅限於先進製程晶片，同時補貼對象將涵蓋用於提升運算能力、能源效率、環境效益，以及人工智慧等應用的晶片產品，同時也增加對歐盟委員會的限制條款，避免其干預供應鏈相關運作模式。
至於此次獲得歐盟成員國同意之後，歐洲晶片法案仍需在明年接續獲得歐洲議會同意，才能成為正式法令。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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